۲۴۵۱ نفر در استان قزوین در طرح کارورزی ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بابایی یکشنبه شب در کارگروه اشتغال که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در سال ۹۴ قرار بود برای ۷ میلیون «جویای بی شام» در کشور که یک چالش جدی است برنامه ریزی کنیم که دولت برای آن برنامه لازم را پیش بینی کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یادآورشد: دولت سه برنامه برای ایجاد اشتغال پیش بینی کرده که در شورای عالی اشتغال کشور هم تصویب شده و در قالب برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت عملیاتی می شود.

بابایی تصریح کرد: طرح کارورزی و آموزش در محیط های واقعی و ارائه مشوق های کارفرمایی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی پیش بینی شده که می تواند در کاهش بیکاری این گروه بسیار موثر باشد.

وی گفت: در طرح کارورزی ۱۵۰ هزار شغل در سراسر کشور پیش بینی شده که سهم استان در این بخش ۳۵۱۰ نفر است.

بابایی اظهارداشت: طرح کارورزی برای مقطع کاردانی برای سنین ۲۵ سال، کارشناسی ۲۸ سال و ارشد و دکتری ۳۳ سال است و کارورزان در این دوره کارآموزی نسبت به گذراندن دوره های آموزشی اقدام خواهند کرد.

وی اضافه کرد: افرادی که در ۵ سال اخیر فارغ التحصیل شده اند می توانند در این طرح شرکت کنند.

ثبت نام ۲۴۵۱ نفر در طرح کارورزی

بابایی گفت: تاکنون ۲۴۵۱ نفر در استان در طرح کارورزی ثبت نام کرده اند که ۱۲۶۰ نفر زن و ۱۱۹۱ نفر مرد هستند که ۵۳ واحد برای پذیرش آنها اعلام آمادگی کرده و در سامانه ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: با اجرای این طرح فرصت بسیار خوبی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم شده و مدت دوره کارورزی ۴ تا ۶ ماه است که پیشنهاد داده ایم این مدت به ۹ ماه افزایش یابد.

پرداخت ۲۷۰ تا ۳۵۰ هزار تومان حق کارآموزی

بابایی گفت: برای کارورزان مقطع کاردانی ماهانه ۲۷۰ هزارتومان، کارشناسی ۳۱۰ هزار تومان و ارشد و دکتری ۳۵۰ هزار تومان از سوی دولت پرداخت می شود و کارفرمایان هم از شمول قانون کار و تامین اجتماعی معاف هستند.

وی اضافه کرد: کارورزان تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی هستند و در برابر حوادث بیمه می شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: در مدت شش ماه اگر نیرو جذب شود آن واحد مشمول قانون کار می شود و حق بیمه توسط دولت داده می شود و در این کار بخش خصوصی و تعاونی ها می توانند وارد کار شوند.

بابایی گفت: اگر یک واحد در دو سال متوالی یا سه سال متناوب نسبت به جذب نیروی کار اقدام نکندازدایره شمول طرح خارج می شود.

وی بیان کرد: در استان با ظرفیتی که وجود دارد تقاضای افزایش سهیمه تا ۳۵۰۰ نفر را کرده ایم وامیدواریم تا پایان سال تعداد واحدهای متقاضی به ۲۰۰ واحد برسد.