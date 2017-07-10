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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۸:۴۶

مدیرکل کار استان قزوین:

۲۴۵۱ نفر در استان قزوین در طرح کارورزی ثبت نام کرده اند

۲۴۵۱ نفر در استان قزوین در طرح کارورزی ثبت نام کرده اند

قزوین- مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: با اجرای طرح کارورزی تاکنون ۲۴۵۱ نفر برای شرکت در طرح اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان قزوین ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بابایی یکشنبه شب در کارگروه اشتغال که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در سال ۹۴ قرار بود برای ۷ میلیون «جویای بی شام» در کشور که یک چالش جدی است برنامه ریزی کنیم که دولت برای آن برنامه لازم را پیش بینی کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یادآورشد: دولت سه برنامه برای ایجاد اشتغال پیش بینی کرده که در شورای عالی اشتغال کشور هم تصویب شده و در قالب برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت عملیاتی می شود.

بابایی تصریح کرد: طرح کارورزی و آموزش در محیط های واقعی و ارائه مشوق های کارفرمایی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی پیش بینی شده که می تواند در کاهش بیکاری این گروه بسیار موثر باشد.

وی گفت: در طرح کارورزی ۱۵۰ هزار شغل در سراسر کشور پیش بینی شده که سهم استان در این بخش ۳۵۱۰ نفر است.

بابایی اظهارداشت: طرح کارورزی برای مقطع کاردانی برای سنین ۲۵ سال، کارشناسی ۲۸ سال و ارشد و دکتری ۳۳ سال است و کارورزان در این دوره کارآموزی نسبت به گذراندن دوره های آموزشی اقدام خواهند کرد.

وی اضافه کرد: افرادی که در ۵ سال اخیر فارغ التحصیل شده اند می توانند در این طرح شرکت کنند.

ثبت نام ۲۴۵۱ نفر در طرح کارورزی

بابایی گفت: تاکنون ۲۴۵۱ نفر در استان در طرح کارورزی ثبت نام کرده اند که ۱۲۶۰ نفر زن و ۱۱۹۱ نفر مرد هستند که ۵۳ واحد برای پذیرش آنها اعلام آمادگی کرده و در سامانه ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: با اجرای این طرح فرصت بسیار خوبی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم شده و مدت دوره کارورزی ۴ تا ۶ ماه است که پیشنهاد داده ایم این مدت به ۹ ماه افزایش یابد.

پرداخت ۲۷۰ تا ۳۵۰ هزار تومان حق کارآموزی

بابایی گفت: برای کارورزان مقطع کاردانی ماهانه ۲۷۰ هزارتومان، کارشناسی ۳۱۰ هزار تومان و ارشد و دکتری ۳۵۰ هزار تومان از سوی دولت پرداخت می شود و کارفرمایان هم از شمول قانون کار و تامین اجتماعی معاف هستند.

وی اضافه کرد: کارورزان تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی هستند و در برابر حوادث بیمه می شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: در مدت شش ماه اگر نیرو جذب شود آن واحد مشمول قانون کار می شود و حق بیمه توسط دولت داده می شود و در این کار بخش خصوصی و تعاونی ها می توانند وارد کار شوند.

بابایی گفت: اگر یک واحد در دو سال متوالی یا سه سال متناوب نسبت به جذب نیروی کار اقدام نکندازدایره شمول طرح خارج می شود.

وی بیان کرد: در استان با ظرفیتی که وجود دارد تقاضای افزایش سهیمه تا ۳۵۰۰ نفر را کرده ایم وامیدواریم تا پایان سال تعداد واحدهای متقاضی به ۲۰۰ واحد برسد.

کد مطلب 4026391

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