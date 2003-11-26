نماز عيد سعيد فطر درتهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامي برگزار شد

حضرت آيت الله خامنه اي در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر با تبريك اين عيد خجسته به همه مسلمانان جهان به ويژه ملت مومن و عزيز ايران، آحاد مردم را به رعايت تقواي الهي، حفظ ذخاير ارزشمند ماه رمضان و تلاش و مجاهدت براي جلب رضايت پروردگار و اعتلاي مادي ومعنوي خود و جامعه توصيه كردند.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به ثابت شدن عيد فطر براي بعضي از مراجع عظام تقليد در روز گذشته، خاطرنشان كردند: برخي مراجع معظم و مقلدين آنها كه ديروز حلول ماه شوال بر ايشان احراز شد و ديگر مراجع عظام در قم و نجف و مقلدين آنها كه حلول ماه نو براي آنان اثبات نشد و امروز را عيد گرفتند همه آنها به تكليف شرعي خود عمل كرده اند و به همين علت نزد پروردگار متعال ماجورند و از ثواب الهي برخوردارند ضمن آنكه اينگونه مسائل در شرع مقدس اسلامي مايه اختلاف نيست و نخواهد بود.

ايشان درخطبه دوم نماز با تجليل از حضور پرشكوه ملت ايران در راهپيمايي روز قدس افزودند: روزجهاني قدس مظهر اراده عمومي ملتهاي مسلمان براي مقابله با آمريكا و اسرائيل است و ملت بزرگ، مومن و متحد ايران در روزقدس امسال پيشتازي و عظمت اراده ملي خود را در اين عرصه نيز ثابت كرد و با دفاع مقتدرانه و آگاهانه ازملت مظلوم فلسطين تنفر عميق خود را از صهيونيستها و حاميان آمريكايي آنها نشان داد و ايران و جمهوري اسلامي را در جهان سرافراز كرد.

حضرت آيت الله خامنه اي مسئله فلسطين را مهمترين مسئله جهان اسلام خواندند و بااشاره به جنايات مستمر صهيونيستها در حق مردم مظلوم فلسطين افزودند: با وجود مشكلات فراوان اقتصادي وكشتار سركوب زنان، كودكان و نوجوانان در سرزمينهاي اشغالي، ملت بي پناه و شجاع فلسطين به بركت اسلام با همه وجود در مقابل اشغالگران ستمگر ايستادگي مي كند.

ايشان واقعيات جاري در سرزمينهاي اشغالي را نشان دهنده بن بست كامل صهيونيستها و آمريكايي ها درمقابله با مردم فلسطين برشمردند و خاطرنشان كردند: نسل نوخواسته فلسطين بيدار شده و از عمق اعتقادات و احساسات ديني خود دريافته است كه در مقابل دشمن اشغالگر هيچ راهي بجز مقاومت و فداكاري، به سرانجام نمي رسد و همين درك تاريخي، پيروزي بي ترديد ملت فلسطين و شكست حتمي رژيم صهيونيستي و دولت آمريكا را بدنبال خواهد داشت.

رهبر معظم انقلاب مسئله عراق را ديگر مسئله دنياي اسلامي برشمردند و بااشاره به شعارهاي دولت آمريكا مبني بر ايجاد دموكراسي، آزادي و رعايت حقوق بشر در عراق افزودند: اشغالگران آمريكايي با اين شعارهاي دروغين آنچنان عرصه را بر ملت عراق تنگ كرده اند كه اين ملت راهي بجز مبارزه با آنان نيافته است.

حضرت آيت الله خامنه اي خطاب به مردم آمريكا افزودند: بدانيد كه دولت شما با اشغال عراق، آمريكا را در يك لجنزار فرو برده و با گذشت زمان هر روز بيش از پيش در اين لجنزار فرو مي رود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي ادعاي آمريكا در مورد حمايت از دموكراسي را دروغي شرم آور خواندند و افزودند: آنها در واقع با دموكراسي مخالفند چرا كه مي دانند اگر همين امروز در عراق و يا هر جاي ديگر جهان اسلام به آراي عمومي مواجه شود ملتهاي مسلمان كساني را انتخاب مي كنند كه با تمام وجود آمريكايي ها را دشمن اسلام مي دانند.

ايشان درزمينه مسائل عراق همچنين تاكيد كردند: مردم عراق در برابر قانون اساسي تحميلي و يا هر قانون و تشكيلات تحميلي ديگر مقاومت خواهند كرد.

حضرت آيت الله خامنه اي جنايات و كودتاهاي خونين آمريكا در مناطق مختلف جهان و حمايت بي وقفه دولت اين كشور را از رژيمهاي ديكتاتور، افشا كننده ماهيت حقيقي شعارهاي رييس جمهور كنوني آمريكا خواندند و افزودند: دولت آمريكا بداند حتي اگر بودجه نظامي خود را ده برابر كند نخواهد توانست ملتهاي مسلمان خاورميانه را اسير خود سازد چرا كه ملت بزرگ مجاهد و ريشه دار ايران همچون يك الگو به ديگر ملتها درس پايداري و سرافرازي مي دهد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي ايمان و وحدت را رمز موفقيت ملت ايران در ناكام گذاشتن توطئه هاي دشمنان خواندند و با اشاره به تبليغات بسيار موذيانه مراكز قدرت جهاني براي جلوگيري از برگزاري پرشكوه انتخابات مجلس هفتم افزودند: ملت بايد در قبال اين گونه تبليغات كاملا بيدار باشد.

ايشان انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را حادثه بزرگ ملي برشمرد و افزودند: در مورد انتخابات حرفهاي فراواني وجود دارد كه انشاءالله خواهيم گفت و آنچه مهم است اين است كه حضور پرشور و گسترده مردم در اين عرصه مهم، دشمن را بار ديگر ناكام مي گذارد و به او مي فهماند كه قادر نخواهد بود براي سرنوشت ايران و ايراني تصميم بگيرد.