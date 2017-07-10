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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۸:۵۸

به‌مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان؛

همایش هور و دریا در بوشهر برگزار شد

همایش هور و دریا در بوشهر برگزار شد

بوشهر - همایش هور و دریا به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان در بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنیتا مظفری معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر گفت: ١٨ تیر ماه به مناسبت سالروز درگذشت نویسنده شهیر مهدی آذریزدی، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با تایید مصوبه شورای فرهنگ عمومی، به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری شده است.

وی توجه و اهمیت به ادبیات کودک و نوجوان در بین مسئولین و والدین را دارای جایگاه ویژه دانست و اظهار داشت: هدف از اجرای این برنامه ها ترویج فرهنگ کتابخوانی و آشنایی کودکان و نوجوانان با این فرهنگ است.

مظفری در پایان به شهر بوشهر به عنوان پایتخت کتاب ایران اشاره کرد و افزود: کودکان باید از دوران کودکی با کتاب انس گیرند و کتاب را دوست داشته باشند و کتاب بخوانند.

مسابقه کتابخوانی و قصه گویی بین کودکان برگزار شد و به همگی آنها جوایز و کتاب‌هایی با توجه به رده سنی اهداء شد. مشاعره و موسیقی از دیگر برنامه های این همایش بود که با استقبال خوبی از طرف کودکان روبرو شد.

کد مطلب 4026411

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