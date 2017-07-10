برنامه وزارت علوم برای احیای جدول ۱۴ بودجه/ تدوین برنامه عملیاتی

حسین عسگریان ابیانیه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جدول ۱۴ از قانون بودجه سال ۹۶ حذف شده است اما به دنبال احیای این جدول هستیم تا بتوانیم بودجه مربوط به آن را دریافت کنیم.

وی افزود: دولت می تواند از طریق منابع مربوط به برنامه پنجم توسعه این جدول را احیا کند.

معاون اداری و مالی وزارت علوم تاکید کرد: زمان بازگشت و احیای جدول ۱۴ بستگی به فعالیت سازمان برنامه و اعتبارات این سازمان دارد اما امیدواریم که به زودی این جدول احیا شود چراکه بسیاری از مشکلات مالی دانشگاه ها از این طریق رفع خواهد شد.

عسگریان خاطرنشان کرد: با کمک دانشگاه ها و معاونت پژوهشی وزارت علوم به دنبال تدوین برنامه عملیاتی برای احیای جدول ۱۴ هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول ۱۴ قانون بودجه کل کشور در راستای اجرای بند( ۲-۸) سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام رهبری تامین و اختصاص تعیین شده بود که از قانون بودجه سال ۹۶ حذف شد.