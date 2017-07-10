به گزاش خبرنگار مهر به نقل از اکونومیک تایمز، بر اساس مطالعات انجام گرفته در دانشگاه هاروارد آمریکا بر روی رشد اقتصاد جهانی، مشخص شد هند به یک قطب اقتصادی در نمودار رشد جهانی تبدیل شده است و تا یک دهه آینده، از چین پیش خواهد افتاد؛ ضمن اینکه انتظار می رود عنوان سریع‌ترین رشد اقتصاد جهانی را در میان سایر کشورها به خود اختصاص دهد.

بر اساس گزارش «مرکز پیش بینی رشد توسعه بین الملل» دانشگاه هاروارد، هند تا سال ۲۰۲۵ میلادی در صدر فهرست سریع ترین کشور در رشد اقتصادی قرار می گیرد و میانگین رشد سالانه این کشور، ۷.۷ درصد خواهد بود.

همچنین از جمله عوامل پیشرفت هند را می توان به ادامه روند تنوع بخشی این کشور در حوزه های جدید نسبت داد. برای مثال صادرات این کشور در بسیاری از حوزه ها از جمله مواد شیمیایی، وسایل نقلیه و تجهیزات الکترونیکی خاص متنوع شده است.

اکنون کشورهایی که اقتصاد آنها بر پایه نفت است، خطرات وابستگی به یک منبع صادراتی را تجربه می کنند؛ در حالیکه هند، اندونزی و یتنام به توانمندی های جدیدی به منظور تنوع بخشی بیشتر و تولید کالاهای پیچیده تر که پیش بینی می شود در سال های آینده، رشد سریع تری داشته باشند، روی آورده اند.

البته «مرکز پیش بینی رشد توسعه بین الملل» دانشگاه هاروارد اعلام کرد: انتظار می رود کشورهای هند، ترکیه، اندونزی، اوگاندا و بلغارستان تا سال ۲۰۲۵ میلادی، دارای شتاب قابل توجهی در تمامی ابعاد از جمله اقتصادی داشته باشند.

بر همین اساس، یکی از معیارهای اصلی در میان کشورهایی که به رشد اقتصادی خود شتاب می بخشند، توانمند کردن نیروی کار خود برای تنوع بخشی در کالاهای جدید و نیز کالاهایی با پیچیدگی بیشتر است.

بر پایه این گزارش، رشد اقتصاد جهانی نیازمند پیشروی در مرزهای فناوری با اختراع محصولات جدید است؛ فرآیندی که به نظر می رسد از رشد کندی برخوردار است.