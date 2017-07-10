حکم اعدام آریا جاویدان شرور خطرناک جنوب کرمان تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، احمد قربانی اظهار داشت: حکم نهایی به متهم و وکیل وی ابلاغ شده و برای اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ارسال شده است.

وی اعلام کرد: شرور آریا جاویدان معروف به سردار که به اتهام محاربه از طریق سردستگی گروه مسلحانه برای برهم زدن، امنیت عمومی، ایجاد رعب و وحشت، قتل عمدی، سرقت مسلحانه، راهزنی، آدم ربائی مسلحانه در این دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت و به اعدام محکوم و حکم صادره پس از اجری تشریفات قانونی در دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفت.

وی افزود:آریا جاویدان با تشکیل باندی متشکل از افراد مختلف مسلح به سلاح گرم اقدام به ایجاد رعب و وحشت بین مردم در جنوب استان کرمان، آدم ربائی و سرقت های مقرون به آزار و مسلحانه می کرده است و بعد از ربائیدن افراد آنها را در منطقه کوه شاه نگهداری می کرده و از خانواده های ایشان اخاذی می کرده است.

قربانی گفت: نامبرده چندین فقره آدم ربائی مسلحانه، قتل عمد، سرقت مسلحانه و غیره در پرونده خود دارد نهایتاً وی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد و در این دادگاه مورد محاکمه قرار گرفته و به اکثر جرائم خود اقرار صریح داشته است و نتیجتا به اتهام محاربه به اعدام محکوم و حکم مذکور مورد تائید دیوان عالی کشور قرار گرفت و بعد از ابلاغ به متهم و وکیل وی پرونده به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ارسال شده است.