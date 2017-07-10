انتشار اصلاحات دفترچه انتخاب رشته دستیاری/مهلت ۳ روزه انتخاب رشته

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تغییرات اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته محل در چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی و تقاضای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل، داوطلبانی که به هر دلیل اقدام به انتخاب رشته محل نکرده اند از روز چهارشنبه ۲۱ تیر تا ساعت ٢۴ روز جمعه ۲۳ تیر ۹۶ می توانند نسبت به ویرایش و انتخاب رشته محل اقدام کنند.

بر اساس تغییراتی که برای دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل آزمون دستیاری منتشر شده است دو رشته داخلی و روانپزشکی به صورت مشترک میان دانشگاه های علوم پزشکی شاهرود و گلستان پذیرش دارند.

رشته داخلی با مجوز سال ۹۳، دانشگاه مبداء شاهرود و دانشگاه مقصد گلستان و رشته روانپزشکی نیز با مجوز سال ۹۳ و دانشگاه مبداء شاهرود و دانشگاه مقصد گلستان پذیرش دستیار به صورت مشترک دارند.

همچنین رشته طب اورژانس دانشگاه ارتش صرفاً برای داوطلبان کادر نیروی مسلح نیست و عموم داوطلبان می توانند این رشته را انتخاب کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی ظرفیت پذیرش در رشته پزشک خانواده دانشگاه بندرعباس حذف شده است.

به گزارش مهر، چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری پزشکی روز ۱۴ اردیبهشت ۹۶ برگزار شد و نتایج اولیه این آزمون در روز دوشنبه ۸ خرداد ۹۶ به صورت کارنامه اعلام شد.

در این دوره از آزمون که ثبت نام آن از ۱ بهمن ۹۵ شروع شد، ۱۴ هزار و ۴۰۷ نفر ثبت نام و در نهایت ۱۲ هزار و ۲۶۷ نفر در آزمون شرکت کردند. از این تعداد ۶ هزار و ۵۸۲ نفر یعنی ۵۳.۶ درصد زن و ۵ هزار و ۶۵۸ نفر یعنی ۴۶.۴ درصد مرد بودند.

حدنصاب نمره برای اینکه داوطلبان بتوانند انتخاب رشته کنند ۱۵۰ بوده است و ۸ هزار و ۴۱ نفر معادل ۶۵ درصد شرکت کنندگان در آزمون موفق به کسب این حد نصاب و مجاز به انتخاب رشته شدند.