به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عاشوری صبح دوشنبه در برنامه مشترک سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با پلیس راه کشور که در آن طرح آزمایشی تایید تخلفات استانی سامانه های هوشمند عبور و مرور که در مقر پلیس‌راه استان البرز افتتاح شد، بابیان اینکه بدون شک ارتقای ایمنی در راه‌های کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: در چارچوب تفاهم‌نامه بین سازمان راهداری و معاونت راهور ناجا توسعه سامانه «آی.تی.سی» با تعامل دو دستگاه در دستور کار قرار گرفت.

وی بابیان اینکه تجهیز محورهای شریانی کشور به سامانه ثبت تخلف عبور و مرور موردتوجه و این امر در نیمه نخست سال ۹۴ آغاز شد، افزود: ۶۰۰ سامانه دارای کد در محورهای شریانی کشور نصب و اجراشده است.

عاشوری با تأکید بر اینکه پیش‌بینی‌شده برای سال دوم ۶۰۰ سامانه دیگر نصب شود، گفت: برای ۳۰۰ سامانه مسائلی چون نصب دوربین نیز اتفاق افتاده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور تصریح کرد: گردش اطلاعات بین سامانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار بود که خوشبختانه طی سال نخست قرارداد این امر به‌صورت متمرکز محقق شد.

وی بابیان اینکه در استان البرز امکان فراهم‌شده تا برای تمامی سامانه‌های موجود در این محدوده اطلاعات لازم برداشت، رصد و ثبت تخلفات انجام گیرد، گفت: طی سال ۹۵ بیش از ۴ میلیون و ۷۲۶ تخلف توسط این سامانه ثبت و طی ۳ ماهه نخست سال جاری بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ تخلف به ثبت رسیده است.