دو واحد صنعتی پرورش بز شیری در سرایان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیر حسنخانی صبح دوشنبه در سفر به شهرستان سرایان و در جمع دامداران این شهرستان اظهار داشت: منطقه سه قلعه یک منطقه دامپرور بوده که از اقتصاد مبتنی بر دامپروری برخوردار است.

وی بیان کرد: با این وجود خشکسالی ها در چند سال اخیر مشکلات عدیده ای برای دامداران این منطقه ایجاد شده است.

نماینده مردم سرایان، طبس، بشرویه و فردوس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید برنامه ریزی مناسب در خصوص پرورش دام های مزیت دار در منطقه صورت پذیرد، عنوان داشت: باید با اجرای عملیات اصلاح نژاد و دورگ گیری و معرفی دام های جدید با ارزش افزوده بالا که سازگاری با منطقه داشته باشند به جلو پیش رفت و افزایش بهره وری و افزایش سود را برای شهرستان ایجاد کرد.

امیرحسنخانی برای ایجاد دو واحد الگویی بز سانن در شهرستان سرایان قول مساعد داد و گفت: یکی از این واحدها در بخش سه قلعه و واحد دیگر در بخش آیسک راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی ۱.۵ میلیارد دلار معادل ۵ هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا می کند که سهم شهرستان های سرایان، فردوس، بشرویه و طبس را از این مبلغ خواهیم گرفت.

نماینده مردم سرایان، طبس، بشرویه و فردوس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص و متعهد در شهرستان سرایان مهمترین پارامتری است که در درسترس است، بیان داشت: باید نیروی راغب و خط شکن آمادگی خود را برای اجرای پروژه های اصلاح نژادی دام شیری سانن اعلام کنند.