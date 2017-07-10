به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد سید هاشمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در مبحث ۱۹ به مقوله صرفهجویی در انرژی تأکید شده اما مشاهده میشود که اغلب در ساختوسازها رعایت مفاد آن مورد غفلت است.
وی افزود: میزان مصرف انرژی در بخش مسکن کشور بیشتر از متوسط جهانی است و در این میان بیشک استانهای سردسیر میبایست به این مقوله توجه بیشتری داشته باشند.
رئیس نظاممهندسی ساختمان استان با بیان اینکه صرف هزینههای جزئی میتواند در ادامه تا حد قابلتوجهی از هزینههای انرژی ساختمان بکاهد، اضافه کرد: اغلب به اهمیت این موضوع توجه نمیشود.
سید هاشمی با ذکر مثالی به معماریهای تاریخی اردبیل اشاره کرد و گفت: در خانههای تاریخی رعایت مواردی که منجر به ممانعت از هدر رفت انرژی شود، به کررات مشاهده میشود.
وی افزود: هر ساختمانی حداقل ۲۰ سال مورد استفاده است و ضروری است در فصل ساختوسازها سازندگان و خود شهروندان به رعایت مؤلفههای مبحث ۱۹ توجه نشان دهند.
رئیس نظاممهندسی ساختمان استان با اذعان به اینکه فصل سرد در اردبیل طولانیمدت است، اضافه کرد: رعایت موارد جزئی در ساختوساز میتواند در طول مدت استفاده از ساختمان هزینههای مصرف انرژی را به شدت کاهش دهد.
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