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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۹:۳۰

گزارش روزنامه الشرق الاوسط؛

حریف عربستانی پرسپولیس در فشار/ هواداران الاهلی ناراضی هستند

حریف عربستانی پرسپولیس در فشار/ هواداران الاهلی ناراضی هستند

هواداران تیم فوتبال الاهلی عربستان از شرایط فعلی این تیم ناراضی هستند و تاکید دارند این تیم باید هرچه زودتر بازیکنان خارجی جذب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «الشرق الاوسط» عربستان در گزارشی به ارزیابی شرایط تیم فوتبال الاهلی عربستان، یکی از نمایندگان این کشور در لیگ قهرمانان آسیا پرداخته است. این تیم چند روزی است که در اردوی اتریش به سر می برد ولی هنوز نتوانسته سه بازیکن خارجی که مدنظر سرمربی باشگاه است را جذب کند.

این روزنامه در گزارش خود آورده است: «فشار عمومی روی مسئولان باشگاه الاهلی به خاطر عدم جذب بازیکنان خارجی افزایش یافته است. هواداران الاهلی اهمیت زیادی به جذب و حضور بازیکنان خارجی برای حضور در اردوی آماده سازی و هماهنگی با سایر نفرات قائل هستند تا تیم خود را برای فصل آینده و بخصوص بازی با پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا آماده کند.»

در ادامه این گزارش آمده است: «مسئولان باشگاه الاهلی در حال بررسی گزینه های خارجی هستند و فقط تا ششم آگوست (۱۵ مرداد) فرصت دارند چرا که این آخرین مهلت تیم های برای ارسال اسامی بازیکنان خود برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا است.»

کد مطلب 4026457

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