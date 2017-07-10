به گزارش خبرنگار مهر، محمد رودباری ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت حمل و نقل در همدان با بیان اینکه نظارت کامل و کنترل صدور بارنامه ها برای نرخ گزاری صحیح و اصولی حمل بار در حمایت از صاحبان کالا و رانندگان صورت می‌گیرد، بر لزوم کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر تاکید کرد و گفت: نظارت ها از بروز تخلفات احتمالی که ممکن است توسط بعضی از رانندگان و یا شرکت های حمل بار و مسافر صورت گیرد، جلوگیری می کند.

رودباری اقدامات انجام گرفته در این بخش را گامی در جهت تقویت انجمن های کالا و مسافر دانست و افزود: صدور بارنامه به صورت مکانیزه و دریافت کد رهگیری یکی از الزامات بخش کالا و مسافربوده و حمل بار بدون بارنامه سیستمی و دارای کد رهگیری ممنوع است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان گفت: بروز رسانی نرم افزارهای کاربردی در صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافر می تواند به تسریع و بهبود روند خدمات بخش حمل و نقلی کمک کند.

رودباری با اشاره به تلاش برای حذف ارتباط مستقیم راننده با صاحب کالا گفت: به منظور پیشگیری از حمل بار بدون بارنامه، کنترل نامحسوس کامیون های حامل بار موسوم به کنترل دروازه ای، به ویژه در ساعات پایانی شب در حال اجراست.

وی از رفع بیش از۹۰ درصد مشکلات در زمینه وضعیت سوخت و کارت هوشمند و نیز بازنگری در سیستم های هوشمند مورد استفاده در صدور بار نامه تا سال آتی خبر داد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان یکی دیگر از مشکلات موجود در این رابطه را دلالان کالا دانست و اظهار داشت: اجرای برنامه ای مدون در جهت حذف آنها از سیستم حمل و نقل کالا ضروری است.

وی بابیان اینکه طرح پیمایش سوخت از طرحهای مهم در زمینه کنترل مصرف و قاچاق سوخت در بخش حمل و نقل عمومی کالا است، نظارت بیشتر بر صدور بارنامه ترافیکی و اضافه تناژ را نیز گامی در جهت بهبود سطح ایمنی و خدمات حمل و نقل دانست.

وی با اشاره به لزوم استفاده از سیستم های مکانیزه از آن به عنوان یکی دیگر از راه حل های اساسی در راستای صدور بارنامه یاد کرد و افزود: علاوه بر کنترل غیر مستقیم و سیستماتیک؛ همکاری با پلیس راه در گشت های ترکیبی لازم و باعث رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان تاکید کرد: همه تلاش این مجموعه سوق دادن عملکرد شرکتها بر اساس قوانین و ضوابط در راستای بهبود سطح خدمات بخش حمل ونقل کالاو مسافر خواهد بود.