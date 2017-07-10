ارتقای کیفی برنامه های قرآنی در کردستان امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مختار کرمی صبح امروز در نشست توجبهی و هم اندیشی کارشناسان قرآنی ادارات تبلیغات اسلامی استان در سنندج ضمن تقدیر از زحمات کارشناسان قرآنی در ادارات تابعه. گفت: اگر تبلیغات اسلامی توفیقی در حوزه قرآنی پیدا می‌کند به دلیل تلاش و فعالیت کارشناسان قرآنی است و ما قدردان زحمات این عزیزان هستیم.

وی با اشاره به اهمیت قرآن کریم در زندگی بیان کرد: خدمت به قرآن کریم فرصت و غنیمتی است که ما توفیق یافته‌ایم تا در راستای ترویج آن تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: قرآن کریم باید در زندگی مردم جاری و ساری شود چرا که وجود مشکلات و معضلات و آسیب های موجود جامعه به دلیل کمرنگ شدن معارف قرآن کریم است و باید معارف قرآن کریم را در جامعه ترویج کرد.

وی ترویج قرآن کریم در جامعه را منجر به کاهش آسیب های اجتماعی دانست و گفت: اگر قرآن کریم در جامعه ترویج یابد آسیب ها کاهش خواهد یافت و زندگی نیز پربرکت خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان یادآور شد: تلاش برای ارتقای کیفی اجرای برنامه های قرآنی نیز امری ضروری است که باید مورد توجه کارشناسان قرآنی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام کرمی گفت: همه ما باید وظایف خود را به درستی انجام دهیم چرا که در پیشگاه خداوند متعال بایدپاسخگو باشیم.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: در راستای برگزاری مجمع بزرگ قرآنیان استان کردستان لازم است کارشناسان ادارات تابعه همکاری لازم را با شورای عالی قرآنیان استان داشته باشند.

ناصرعلیپور همچنین بر اطلاع‌رسانی، اجرا، نظارت، تمهید و ارسال گزارش پایانی طرح و برنامه‌های قرآنی به موقع کامل و کیفی تاکید کرد و خواستار ارتقای بانک اطلاعات فعالان قرآنی شهرستانها شد.

وی همچنین ارائه نقاط ضعف و قوت اجرای طرح و برنامه‌های قرآنی اجرا شده ادارات شهرستان‎ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با تقویت نقاط قوت و رفع نقاط شعف برای ترویج فعالیت های قرآنی گام برداریم.

وی در پایان بر همکاری پیرامون برگزاری مجمع عمومی انتخابات موسسات و تشکل های مردمی، فرهنگی قرآن و عترت تاکید کرد.

در ادامه این جلسه کارشناسان قرآنی ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان کردستان نیز گزارشی از فعالیتهای خود ارائه دادند و پیشنهادات و برنامه های خود را برای ارائه هرچه بهتر فعالیتهای قرآنی در شهرستانها اعلام کردند.