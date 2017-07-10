ساخت داربست های نانو الیاف بیو سرامیکی در جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه تاجیک، دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا با راهنمایی نازنین فرهادیار عضو هیأت علمی گروه شیمی این واحد دانشگاهی موفق به ساخت داربست های نانو الیاف بیو سرامیکی زیست فعال، جهت کاشت های استخوانی شدند.

این الیاف قابلیت کاشت در بدن را دارا هستند و در ساخت آنها از پلیمرهای طبیعی زیست سازگار استفاده شده است.

همچنین الیاف نانو بیوسرامیکی به عنوان سامانه های انتقال و رهایش دارو، مهندسی بافت ،زیست حسگرها کاربرد دارند.

تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن توضیح روند ساخت این نانوالیاف، اظهار داشت: الیاف سه دسته الیاف معمولی، الیاف میکرونی و نانوالیاف هستند و الیاف با قطر کمتر از یک میکرومتر را نانوالیاف می⁪نامند. این الیاف با طول‌های نسبتاً کوتاه چند میکرونی و با قطر کم‌تر از ۵۰۰ نانومتر مانند نانو سیم هاازانواع ساختارهای تک بعدی هستند.

وی اضافه کرد: امروزه نانوالیاف به‌عنوان یکی از مهمترین محصولات فناوری نانو در بسیاری از حوزه⁪ها هستند و بحمدالله پیشرفت های علمی خوبی در این موارد در کشور ما صورت گرفته، اما قطعا کافی نیست و باید با تلاش بیشتر به قله های مرتفع در این زمینه دست یابیم، چرا که استعدادهای خوبی در کشور ما هستند که باید شکوفا شوند.