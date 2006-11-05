انفجارهاي همزمان در هند 28 كشته و زخمي به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، يك مامور در اتاق كنترل پليس كه خواست نامش فاش نشود، گفت : در اين انفجارها 28 نفر كشته و زخمي شدند كه وي تعداد كشته ها را 8 نفر عنوان كرد.

اكثر كشته ها از مغازه دارهاي نزديك محل انفجار اعلام شده است.



پليس همچنين گفت : نخستين بمب ساعت 40/6 دقيقه بعد از ظهر در بازار فنسي(فانسي) در مركز گاوهاتي بزرگترين شهر ايالت آسام منفجر شد.

بنا به گزارش اين منبع، 3 نفر در جا كشته شدند و دو تن از مجروحان نيز در هنگام انتقال آنها به بيمارستان، جان خود را از دست دادند.



اين منبع همچنين از مجروح شدن 20 نفر ديگر خبر داد و اظهار داشت : احتمالاً در زمان انفجار مكان مورد نظر مملو از فروشندگان و مغازه داران بوده است.



پليس همچنين زمان انفجار دوم را همزمان با انفجار نخست اعلام كرد كه در منطقه پاتاركواري در حومه اين شهر روي داد كه سه كشته و تعدادي زخمي به جا گذاشت.

هنوزهيچ گروهي مسئوليت اين بمب گذاري را بر عهده نگرفته است. چندي پيش نيز هند شاهد يك سري از انفجارهاي همزمان بوده است.



شهر بمبئي نيز در 11ژولاي (20 تير) شاهد حملاتي به ايستگاههاي قطار و قطارها بود كه 183كشته برجا گذاشت و حملات ماه اكتبر سال 2005ميلادي شهر دهلي نو نيز بيش از 60 كشته به همراه داشت.