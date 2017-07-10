مراد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هشت مرکز نگه‌داری زندانیان در استان دایر است که در تمامی آن ها کلاس‌های آموزشی هنری برگزار می‌شود.

وی افزود: زندانیان اردبیلی توانسته‌اند تاکنون در مسابقات مختلفی در رشته‌های عکاسی و انیمیشن حائز رتبه شده و حتی در مسابقات ورزشی نیز رتبه‌هایی را کسب کنند.

مدیرکل امور زندان‌های استان تأکید کرد: علاوه بر این دوره‌های آموزش قرآن نیز برای زندانیان برگزار می‌شود و سال گذشته هزار و ۱۷ نفر گواهی حفظ قرآن دریافت کردند.

به گفته فتحی ۱۷ روحانی در زندان‌های استان مشغول به فعالیت هستند و در سال‌های اخیر زندان‌های اردبیل رتبه برتر اشاعه نماز را از آن خود کرده است.

وی افزود: در راستای تعلیم و آموزش زندانیان تلاش بر این است کلاس‌های متنوع فرهنگی، قرآنی و عقیدتی برگزار شود که این موضوع در تلطیف روحیه زندانی و کاهش گرایش به جرایم نیز مؤثر است.

مدیرکل امور زندان‌های استان متذکر شد: این مجموعه به دلیل بالا بودن تعداد زندانی در مقایسه با ظرفیت زندان‌ها با کمبودهایی مواجه است و این موضوع به مانع اجرای تمامی برنامه‌های فرهنگی تبدیل شده است.

فتحی تأکید کرد: این در حالی است که در بین زندانیان نیز استعدادهای هنری و قرآنی متعددی دیده می‌شود.