۳۱ تیر آخرین مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره موسیقی جوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، دبیرخانۀ یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، ضمن اعلام این خبر، نکاتی را دربارۀ فراخوان این دوره از جشنواره اعلام کرد:

دربارۀ قطعات ضربیِ مشخص‌شده در بخش موسیقی دستگاهی، توضیح این نکته ضروری است که اگر برای برخی از قطعاتِ ضربی بیش از یک منبعِ معتبر و مستندِ انتشاریافته وجود داشته باشد متقاضیان می‌توانند به انتخاب خود یکی از روایت‌های مذکور را اجرا کنند و در فُرم درخواست شرکت در جشنواره نام منبع مورد استفاده را ذکر کنند. اما، در صورتی‌که برای قطعۀ مورد نظر منبع خاصی در فراخوان قید شده باشد، یا نت‌های آن در سایت انجمن موسیقی ایران و یا سایت جشنواره قرار داده شده باشد، صرفاً باید همان روایتِ مشخص‌شده اجرا شود.

در بخش تار، گروه سنی «الف» در مرحلۀ نهایی، علاوه بر قطعات ضربیِ مشخص‌شده در فراخوان، آمادگی برای اجرای کامل دستگاه چهارگاه بر اساس یکی از ردیف‌های میرزاعبدالله، آقاحسینقلی، موسی معروفی یا علی‌اکبر شهنازی مورد نظر است. متقاضیان می‌توانند یکی از ردیف‌های مذکور را به دلخواه انتخاب کنند.

متقاضیان می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال آثار به دبیرخانه اقدام کرده و این کار را به روزهای آخر موکول نکنند. مجدداً تأکید می‌شود که آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانۀ یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ است و مهلت ارسال آثار قابل تمدید نخواهد بود.

همچنین براساس اعلام دبیرخانۀ یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، پس از دریافت آثار در پایان تیرماه، بلافاصله کمیته‌های تخصصی به بررسی و ارزیابی آثار خواهند پرداخت و اسامی منتخبین برای حضور در مرحلۀ نهایی و اجرای صحنه‌ای اواسط مردادماه اعلام می‌شود.

مرحلۀ نهایی یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان شهریورماه سال جاری در تالار رودکی در تهران برگزار خواهد شد.