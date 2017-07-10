به گزارش خبرنگار مهر، داوود کشاورزیان صبح دوشنبه در برنامه مشترک سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با پلیس راه کشور که در آن طرح آزمایشی تایید تخلفات استانی سامانه‌های هوشمند عبور و مرور که در مقر پلیس‌راه استان البرز افتتاح شد، بابیان اینکه بعد از اجرای پروژه تجهیز محورهای مواصلاتی به دوربین ثبت تخلفات لازم بود این اطلاعات در اختیار استان‌ها قرار گیرد، اظهار کرد: در بدو امر این موارد به‌صورت متمرکز در شهرک آزمایش موردتوجه قرار گرفت.

وی بابیان اینکه این پروژه در استان البرز به‌صورت پایلوت اجرا و تخلفات برای نخستین بار در محدوده استان اعمال قانون خواهد شد، افزود: این امر در آینده‌ای نزدیک در تمامی استان‌های کشور عملیاتی می‌شود.

فعالیت ۳۵ سامانه توزین در حل حرکت در محورهای کشور

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این طرح ثمرات خوبی برای کشور در بخش جاده‌ای و کاهش تخلفات به همراه داشته است.

وی با اشاره به نصب ۶۵ سامانه توزین در حال حرکت در محورهای کشور که از این میزان ۳۵ سامانه فعال است، بیان کرد: بیش از ۲۵ سامانه در دولت یازدهم نصب و فعال‌شده است.

کشاورزیان با تأکید بر اینکه جلوگیری از ترددهای غیرمجاز در سطح محورها مواصلاتی کشور، تصریح کرد: برای حفظ سرمایه ملی انجام اقدامات مذکور الزامی است.