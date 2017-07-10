به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن قرار است اوایل ماه میلادی آینده (آگوست) ترکیب کابینه دولت و همچنین حزب حاکم کشور را به این امید که شاید به محبوبیت رو به افول وی رونق دوباره ای ببخشد، تغییر دهد.

گفتنی است حزب «لیبرال دموکرات» آبه در انتخابات شورای شهر توکیو که هفته گذشته برگزار شد، متحمل شکست سختی شد و تنها ۲۳ کرسی از مجموع ۱۲۷ کرسی را از آن خود کرد.

این در حالی است که انتخابات شورای شهر توکیو همواره به عنوان نمونه ای قابل استناد برای پیش بینی نتایج انتخابات پارلمانی سال های بعد تلقی می شود.

از سوی دیگر، طبق نظرسنجی روزنامه «آساهی شیمبون» محبوبیت آبه با رقم ۳۶ درصد به پایین ترین حد خود از سال ۲۰۱۲ میلادی به این سو رسیده است.

این در حالی است که نظرسنجی «لیبرال آساهی» این رقم را ۳۳ درصد نشان می دهد.

گفتنی است خود آبه در سفری که برای حضور در نشست جی ۲۰ به آلمان داشت، به رسانه های ژاپنی همراه خود گفته بود: هدف از تغییرات، ایجاد حسی نو در مردم است.

از جمله مواردی که محبوبیت آبه را تحت الشعاع قرار می دهد، تلاش برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی به نفع حضور در جنگ های فراسرزمینی است که به منزله فاصله گرفتن از منشور صلح در راستای کمک به متحدین خارجی به ویژه آمریکا تلقی می شود.

از دیگر دلایل می توان به شایعاتی مبنی بر ارجحیت قائل شدن برای دوستان و اظهارات نه چندان خوشایند برخی از وزرای کابینه اشاره کرد.