همایش «دختران و نجابت» در شفت برگزار می شود

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش «دختران ونجابت» به مناسبت هفته عفاف و به همت انجمن قرآن و عترت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت اجرا می شود.

وی تبیین و تشریح اهمیت حفظ عفاف و حجاب را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و گفت: این همایش از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ عصر روز سه شنبه ۲۰ تیرماه در سالن مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت برگزار می شود.

مصباح در ادامه خاطرنشان کرد: پرسش و پاسخ و رفع شبهات، برپایی نمایشگاه پوستر و عکس و کتاب با موضوع عفاف و حجاب نیز از برنامه های جانبی این همایش است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه زن و موضوع عفاف و حجاب در دین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و به ویژه جوامع اسلامی و ایران است.

به گفته این مسئول حاصل عفت و حجاب درونی، پوشش ظاهری است و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش می کند تا با بهره گیری از جلوه های هنری و فرهنگی زمینه ترویج عفاف و حجاب اسلامی و ایرانی را در سطح جامعه فراهم کند.