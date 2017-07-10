کوچ سرمایه ها از خراسان رضوی/ بانک ها سدی در مقابل تولید

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: طی سال های گذشته به عقیده کارشناسان یکی از استان های کشور که بیشترین مشکل را در حوزه صنعت داشته خراسان رضوی بوده است و ورشکستی چندین موسسه اعتباری و مجموعه های بزرگی همچون«پدیده» از جمله دلایلی است که برای این مدعا عنوان می شود.

اگر چه مسئولان محلی و کشوری در سخنرانی های خود مدام از رونق تولید سخن به میان آورده و قول می دهند در سایه رفع تحریم ها آینده اقتصاد وصنعت تغییر خواهد کرد، اما در عالم واقعیت چیزی دیگری در حال رقم خوردن است و واحدهای تولیدی به دلیل عدم تامین نقدینگی به ترتیب در حال از رده خارج شدن هستند و یا میزان تولید خود را به حداقل رسانده اند.

ورود بدون ضابطه اجناس خارجی و عمدتا چینی به بازار کشور نیز بر مشکلات صنعت افزوده به صورتی که همین چند ماه پیش یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی نساجی در خراسان رضوی مجبور به تعطیلی خط تولید و بیکار شدن دهها کارگر شد.

طبق اعلام فعالان صنعتی در خراسان رضوی، بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل عدم حمایت های لازم استانی یا تمایلی به ورود به عرصه تولید نداشته و یا ترجیح می دهند سرمایه خود را از استان خارج کرده و در استانی دیگر مشغول فعالیت شود.

موضوعی که به نظر می رسد هنوز راهکاری برای حل آن اندیشیده نشده است و اگر این مسیر همچنان ادامه یابد دیگر خبری از سرمایه گذاری در استان نخواهد بود.

برای آگاهی از روند وضعیت تولید و صنعت در خراسان رضوی، واحدهای فعال و غیر فعال و دلیل وجود مشکلات در این حوزه، با رییس کمیسیون سرمایه گذاری خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به گفتگو پرداختیم.

قیمت تمام شده کالا بالا است

جواد باقری با بیان اینکه اعلام دقیق فعال یا غیر فعال بودن واحدهای صنعتی شدنی و آسان نیست اظهار می‌کند: ابتدا باید مشخص شود ارزش افزوده‌ای که بخش صنعت ایجاد می‌کند چه وضعیتی دارد و اشتغال استان در حوزه صنعت به چه صورت است.

وی می‌افزاید: در حوزه صنعت برخی بخش‌ها بعد از رفع تحریم‌ها تغییر محسوسی کرد و خودرو، فولاد و بخشی از صنایع غذایی در طول این مدت رشد خوبی داشتند، اما بخش‌هایی هنوز نیاز به حمایت‌های بیشتر، صادرات بیشتر، ایجاد بازار و مهمتر از این موارد نیاز به نوسازی ماشین آلات و تکنولوژی دارند تا بتوانند در بازار امروز بقاء خود را حفظ و رشد کنند.

در بخشی از صنایع چه در حوزه صنایع غذایی و چه غیر غذایی دچار مشکل هستیم، ظرفیت‌ها پایین است، توان رقابتی وجود ندارد، قیمت تمام شده کالا بالا است

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشاور ارشد خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید می‌کند: در بخشی از صنایع چه در حوزه صنایع غذایی و چه غیر غذایی دچار مشکل هستیم، ظرفیت‌ها پایین است، توان رقابتی وجود ندارد، قیمت تمام شده کالا بالا است که البته این مورد فقط در حوزه صنعت نیست.

وی ادامه می‌دهد: در این خصوص، در کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی عوامل تمام شده قیمت تولید را بررسی کردیم و امیدواریم به یک تحلیل منطقی مبنی بر اینکه سهم دولت در قیمت تمام شده تولید چقدر است ‌برسیم تا بر این اساس راهکاری برای آن وضع کنیم، در حال حاضر اعتقاد داریم دولت در قیمت تمام شده نقش جدی دارد ولی فعلا عدد و رقمی را نمی‌توانیم ارائه دهیم.

در حوزه انتقال پول مشکل داریم

باقری بیان می‌کند: در حوزه انتقال پول هنوز مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات باعث گران‌تر شدن محصول وارداتی می‌شود.

وی در خصوص یارانه هدفمندی که قرار بود به بخش صنعت تعلق بگیرد ابراز می‌کند: در این مورد ظاهرا اختلاف نظر وجود دارد، اما ما می‌گوییم خیر چنین چیزی به صنعت تعلق نگرفته است و دولت تعهدش را نسبت به یارانه هدفمند حوزه صنعت پرداخت نکرده است چرا که اگر پرداخت می‌شد یقیناً در حوزه ماشین‌آلات و در سرمایه‌گذاری بخش صنعت کمک شایانی می‌کرد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشاور ارشد خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه چرخه عمر محصول، چرخه عمر تولید و چرخه عمر کارخانجات مباحثی علمی است تصریح می‌کند: آنچه در این زمینه مورد توجه است چرخه عمر کوتاه و زودرس در بازار تولید کشور است.

وی می‌افزاید: واحدهای تولیدی در خراسان رضوی به خصوص آن هایی که دولت سرمایه گذاری جدی برای آن نکرده است دچار مشکل هستند. همچنین رکود داخلی کمک کرده تا تمام واحدهای تولیدی نتوانند با ظرفیت خوبی کار کنند و همه این وارد باعث می‌شود چرخه تولید محصول با مشکلاتی روبرو شود.

باقری تاکید می‌کند: این بدان معنا نیست که در این راستا فقط دولت مقصر باشد بلکه شاید واحدهای تولیدی نیز در جریان و در زمان سرمایه گذاری موفق عمل نکرده‌اند و علاوه بر این شاید در تولید دانش بنیان این قضیه جدی گرفته نشده است.

خروج ۴۵ درصد منابع مالی از خراسان رضوی

در ادامه تهیه گزارش و اطلاع از وضعیت سرمایه‌گذاری استان به سراغ مسئول دبیر خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی رفتیم.

فیروز ابراهیمی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر رشد صنعت در استان جهت گیری خوبی داشته است اظهار می‌کند: تا پایان سال گذشته مجموع سرمایه‌گذرای به بهره‌برداری رسیده استان بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بود ه است.

وی می‌افزاید: رشد حدود دو هزار میلیارد تومان طی کمتر از دوسال قابل توجه بود، همچنین امسال بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در غالب طرح وجود دارد که بخشی از آن در چند ماهه آینده به بهره برداری می‌رسد.

مسئول دبیر خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح می‌کند: پیش بینی می‌کنیم طرح‌هایی که به بهره‌برداری می‌رسد حجم سرمایه گذاری استان را بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

وی با اشاره به پاره‌ای از مشکلاتی که در حوزه صنعت استان وجود دارد بیان می‌کند: مشکلات برخی صنایع مانند صنعت نساجی متاثر از قاچاق کالا است و شاهد آثار مخربی در این حوزه هستیم و صنایعی که متاثر از کالای قاچاق هستند جز صنایع آسیب پذیر محسوب می‌شوند.

ابراهیمی در خصوص حوزه صنایع غذایی ابراز می‌کند: در این حوزه با مشکلی روبرو نیستیم و در وضعیت خوبی به سر می‌بریم، همچنین در حوزه صنایع فلزی و کانی‌های غیر فلزی وضعیت نسبتا مطلوبی داریم.

نرخ تسهیلات بانکی، بسیار گران است

وی تاکید می‌کند: با وجود ورود کالای قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی کشفیات خوبی را داشته است و در بحث نقدینگی واحدهای تولیدی با نرخ‌های توجیح پذیر مشکل داریم زیرا در ایران نرخ تمام شده کالا و نرخ تسهیلات بانکی، بسیار گران است.

دبیر خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی بیان می‌کند: نظام بیمه‌ای ما دولتی و غیر رقابتی است و بخش خصوصی و تولید ما چاره‌ای ندارد جز اینکه با نظام بیمه‌ای دولتی که عموما یک رابطه و قرادادهای یک طرفه‌ای است، کار کند.

وی ادامه می‌دهد: قیمتی که باید بابت نرخ بیمه نیروهای شاغل در صنعت پرداخت کنیم رقم بالایی است و معادل ۳۰ درصد حقوق کارگران باید به بیمه پرداخت شود که مجموعه این عوامل مشکلات تولید را شامل می‌شود، تولید را به دست مصرف کننده گران می‌رساند و باعث شده قدرت خرید مردم آسیب ببیند.

ابراهیمی در خصوص فرار سرمایه از استان تصریح می‌کند: سرمایه مانند آب جاری است و به سمت و سویی می‌رود که بازده بهتری داشته باشد، در خراسان رضوی در زمینه موسسات اعتباری و پدیده اتفاقاتی افتاد که عموما عملکرد غیر قابل دفاع نظام بانکی ما در حمایت تولید را باعث شد و به گریز سرمایه منجر گردید.

وی می‌افزاید: ۴۵ درصد منابع مالی از استان خارج می‌شود و باید به ثبات حمایتی از طریق برنامه ریزی با سرمایه‌گذران برسیم.

دبیر خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه می‌دهد برای جلوگیری از خروج سرمایه از استان باید رفتار بانک‌ها و نرخ تسهیلات تغییر کند و در این راستا نیاز است فضای کسب و کار سهل و روان شود تا سرمایه‌گذاری صورت گیرد و مجموعه مدیریتی و تاثیر گذار استان از سرمایه گذاری استقبال کنند.

ابراهیمی ادامه می‌دهد: همچنین می‌بایست نرخ‌های تسهیلاتی که در حوزه‌های مولد سرمایه گذاری می‌شود به کمک سیاست گذاری‌ها بیاید تا بتوانیم در شاخص‌های کلان به نقطه مطلوب سرمایه گذاری برسیم و از فرار سرمایه در استان جلوگیری کنیم.

تدبیر لازمه حل مشکلات

در پایان باید اشاره کرد بخشی از مشکلات صنعت استان برگرفته از فضای کلی رکود و تحریم ها در کشور است اما این تمام ماجرا نیست زیرا حمایت های مالی و تصمیم های صحیح مدیریتی در کنار حمایت لازم از تولید کنندگان و صنعت گران قطعا می تواند موجب رونق صنعت استان شده و زمینه ماندگاری سرمایه ها را فراهم آورد.