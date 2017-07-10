به گزارش خبرنگار مهر، جشن کتاب و کتابخوانی شامگاه یکشنبه با حضور مدیر کل کانون پرورش فکری استان مجید عمیق نویسنده و مترجم حوزه کتاب کودک و نوجوان و دوستداران کتاب، در قالب تجلیل از کتابخوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی در محل مجتمع تبریز برگزار شد.

این ویژه‌برنامه جشن کتابخوانی همزمان با روز ملی ادبیات کودک و نوجوان و در سال روز درگذشت «مهدی آذریزدی» در محل عرضه محصولات فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی و مرکز مجتمع کانون تبریز برگزار شد.

در این برنامه که در یک فضای صمیمی برگزار شد، به پرسش ها و دغدغه‌های کودکان در امر نوشتن و چگونگی ترجمه پاسخ داده شد و به عنوان یادبود و تشویق کودکان به امر کتابخوانی، کتاب‌هایی از آثار مجید عمیق امضا و به حاضرین اهدا شد.

پیشرفت فکری و علمی جامعه از طریق کتاب و کتابخوانی میسر می‌شود

مدیر کل کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی در این جشن گفت: هدف از برپایی این مراسم در محل عرضه محصولات فرهنگی کانون آشنایی هر چه بیشتر کودکان با محصولات کانون و ایجاد فضایی صمیمی میان کودکان و نویسندگان به صورت ارتباط چشم در چشم نویسنده با مخاطبان کودک و نوجوان است.

هادی یوسف زاده افزود: این جشن در ۱۳ استان در سراسر کشور در حال برگزاری است و همزمان با اجرای این برنامه در تمامی مراکز کانون برنامه‌های متنوعی با هدف آشنایی اعضا با مقوله ادبیات کودک و نوجوان برای مخاطبان تدارک دیده شده است.

وی اضافه کرد: در این جشن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان در استان‌ها حاضر شده تا با مخاطبان دیدار صمیمی داشته باشند و حضور مجید عمیق در کانون پرورش فکری استان بسیار جای خرسندی است.

یوسف‌زاده با بیان اینکه کودکان سرمایه‌های کانون هستند، گفت: در سایه حضور آنها است که ما اینجا هستیم و برای آنها کارهای فرهنگی انجام می‌دهیم، لذا باید قدر این سرمایه‌ها را بدانیم و ارج نهیم و به این موضوع نیز باید توجه داشته باشیم که امروزه وجه تمایز تمام جوامع بشری میزان پیشرفت اندیشه و علم است که این مهم با کتاب و کتابخوانی میسر می‌شود.

مطالعه و کتابخوانی یعنی غذای روح

مجید عمیق، نویسنده و مترجم در حوزه کتاب کودک و نوجوان کشور نیز در این آیین گفت: کودک که بودم علاقه زیادی به خواندن کتاب داشتم و با وجود مشکلات مالی زیاد کتاب کرایه می‌کردم و آنها را مطالعه می‌کردم و از آن کتاب‌ها مطالبی را اقتباس کرده و به صورت کتابچه در می‌آوردم و نوشته‌هایم را برای مطالعه به هم کلاسی‌ها می‌دادم.

این نویسنده کودک کتاب‌خوانی را برای کودکان و نوجوانان موثر دانست و ادامه داد: با بیان این مطالب می‌خواهم اهمیت کتابخوانی را به کودکان و نوجوانان بیان کنم زیرا مطالعه و کتاب باعث می‌شود تا کودک و نوجوان با دوستان خود منطقی حرف بزند، رفتار منطقی و سخنان منطقی بر زبان جاری سازد.

وی همچنین تصریح کرد: کتاب و کتابخوانی باعث قوی شدن نگارش و املا و به تبع آن موجب بوجود آمدن آثار ادبی موفق توسط کودک می‌شود و همچنین درک بهتر و عمیق‌تری از محیط پیرامون خود و جهان را برای کودکان و نوجوانان میسر می‌سازد.

این نویسنده کتاب کودک در ادامه از مرحوم مهدی آذریزدی نیز یاد کرد و گفت: آذر یزدی در اوایل به کارهای متفرقه مشغول بوده و قرار گرفتن در یک محیط فرهنگی همانند چاپخانه و وجود علاقه شدید به کتاب و مطالعه، باعث انگیزش مضاعف و شکوفا شدن وی در مسیر نوشتن شد.

وی در ادامه مطالعه و کتابخوانی را غذای روح عنوان کرد و ادامه داد: به همین خاطر است که تدریس روح مرا ارضا نکرده و قدم در مسیر ترجمه و نویسندگی گذاشته‌ام.

عمیق با اشاره به اینکه کودکان دیروز از وسایل و تکنولوژی امروزی بی‌بهره بودند، علاقه کودکان هم‌ نسل خودش را به مطالعه بسیار بیشتر از بچه‌های امروزی دانست و برای مخاطبان از خاطرات کودکی خودش گفت و علاقه‌اش به مطالعه در آن دوران را با وجود امکانات کم مالی، بسیار زیاد توصیف کرد و در پایان از اعضا خواست حتما ساعاتی از شبانه‌روز را به دور از تکنولوژی و تنها با کتاب بگذرانند و با این شیوه اطلاعات خود را گسترش دهند.

گفتنی است مجید عمیق ششم مهر ۱۳۳۲ در تبریز به دنیا آمد و در سال ۶۰ وارد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد و در سال ۶۴ اولین کتاب ترجمه خود را با عنوان «جغد و دارکوب» نوشته برایان ویلد اسمیت منتشر کرد.

وی ۳۵ سال برای کودکان مطلب نوشته و بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب در دو شاخه داستان و علمی در زمینه هایی چون شیمی، علوم و زیست‌شناسی تالیف یا ترجمه کرده است.