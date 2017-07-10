عملیات ساخت بزرگراه شهرضا - مبارکه تا پایان سالجاری پایان می یابد

سمیه محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایمن سازی و استاندارد کردن محورهای مواصلاتی از مهم ترین راهکارهای پاسداری از سرمایه انسانی در هر کشور محسوب می شود، اظهار کرد: طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۲۰ نفر از هموطنان عزیز بر اثر تصادف در محور شهرضا به مبارکه کشته شدند و تعدادی نیز مصدوم شدند و در مجموع وضعیت نامناسب این محور مواصلاتی آسیب های مادی و معنوی زیادی بر پیکره جامعه تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس مدیرکل راه و شهرسازی استان و استاندار اصفهان پیگیری این مطالبه مهم را در دستور کار خود قرار دادند و در همین زمینه جلسات مکرری در سطح وزارتخانه برگزار شد که در نتیجه معاون وزارت راه وشهرسازی نیز در سفر خود به شهرضا از نزدیک وضعیت این محور را مورد بازدید قرار داد.

نماینده مردم شهرضا با بیان اینکه پیمانکار این طرح تاکنون عملیات اجرایی را انجام داده است، تصریح کرد: مطابق آمار و اطلاعات موجود در حال حاضر حدود ۱۵ کیلومتر از محور شهرضا به مبارکه تا بهره برداری کامل باقی مانده که تاکنون عملیات زیرسازی ۹ کیلومتر آن انجام گرفته است و پیش بینی می شود برای اتمام کامل عملیات این پروژه اعتباری در حدود ۳۷ میلیارد ریال نیاز باشد.

وی با بیان اینکه در نشست با نوبخت مقرر شد در خصوص اختصاص اعتبارات لازم برای این استراتژیک تمهیدات لازم اتخاذ شود، اذعان کرد: برهمین اساس طی مذاکراتی که با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان داشتیم مقرر شد که تا پایان سالجاری اعتبارات لازم برای اتمام این طرح از محل بودجه های عمرانی استان اصفهان تامین شود.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه آغاز عملیات طرح های عمرانی در شهرضا بدون انجام کار مطالعاتی زمینه را برای تعریف در قالب ردیف های ملی با مشکل مواجه می کند، یادآور شد: به طور مثال برای اجرای طرح محور شهرضا به اصفهان نیز طرح مطالعاتی لازم تدوین نشده است و این موضوع تخصیص اعتبار را با مشکل مواجه کرده است.

وی اضافه کرد: در خصوص محور شهرضا به مبارکه باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که این جاده نقش عمده و تاثیرگزاری در مبادلات مجتمع فولاد مبارکه ایفا می کند و از سوی دیگر با احداث کنارگذر غرب اصفهان بار ترافیکی سنیگنی بر محور شهرضا به مبارکه وارد می شود که باید از هم اکنون تمیهدات لازم در این راستا اندیشیده شود.

نماینده مردم شهرضا در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح میدان بسیج شهرضا که محورهای شهرضا، دهاقان و مبارکه را به یکدیگر وصل می کند برای اجرا به اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال نیاز دارد، تاکید کرد: مرحله مطالعاتی این طرح از چندی پیش آغاز شده و انتظار می رود زمینه جذب اعتبارات ملی برای این طرح فراهم شود و البته باید این نکته مهم را مد نظر داشته باشیم که به لحاظ بهره گیری حداکثری مجتمع فولاد مبارکه از محور شهرضا به مبارکه، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان باید بخشی از هزینه های تکمیل طرح را از سوی مجتمع فولاد مبارکه تامین اعتبار کند.