تولید برق در خوزستان مشکلی ندارد/مصرف برق بیش از حد تصور ما بود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در شهرستان شوش اظهار کرد: اولین پروژه افتتاحی سفر امروز به خوزستان، دشت ارایض شهرستان شوش است و بخشی از آن در دشت دوسلق شهرستان است. مساحت آنها بیش از ۱۷ هزار هکتار است و همچنین در رامهرمز و آبادن پروژه های دیگری به بهره برداری می رسد.

وی افزود: جمع مساحت پروژه هایی که امروز به بهره برداری می رسد بیش از ۲۰ هزار هکتار است و اعتبارات احداث آنها بالغ بر ۱۹۹ میلیارد تومان است که خوشبختانه اجرا شده و امیدوارم که احداث این شبکه ها هم به توسعه کشاورزی و هم استفاده بهینه از آب کمک کرده باشد.

چیت چیان بیان کرد: با افتتاح این گونه پروژه ها، آب با هدررفت و تلفات کمتری به دست کشاورزان می رسد و به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنند. امیدواریم که در ادامه برنامه ها، دو سد دیگر هم کلنگ زنی شود که اطلاعات آنها را به موقع می دهیم.

وزیر نیرو در ارتباط با وضعیت برق خوزستان گفت: خوشبختانه اکنون در موضوع تولید برق به ویژه در منطقه خوزستان مشکلی نداریم و شبکه به خوبی کار خود را انجام می دهد. درجه حرارت به شدت بالا رفته و میزان افزایش مصارف بیشتر از آن چیزی بود که ما پیش بینی کردیم و این به دلیل شدت گرما هست.

چیت چیان با اشاره به اینکه گرما دو هفته در خوزستان ادامه دارد، گفت: میزان مصرف به بیش از هفت هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده ولی نیروگاه های ما با آمادگی کامل این برق را تولید و شبکه ها نیز آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به اینکه برق رسانی به نحو مطلوب در حال انجام است، بیان کرد: البته طبیعی است که در تمام شبکه ها حوادثی پیش بیاید ولی از نظر آمادگی شبکه و ظرفیت تولید کار به نحو مطلوب در حال انجام هست.

