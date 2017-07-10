به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مستعد حادثه» بر اساس نمایشنامه «زخمهای عمیق زمین بازی» نوشته راجیو جوزف به کارگردانی دانیال خجسته، از روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می رود.
«مستعد حادثه» که توسط دانیال خجسته ترجمه شده به سرگذشت زن و مردی میپردازد که در خلال سالهای متمادی از دوران کودکی تا کهنسالی با حوادث خطرناکی روبرو میشوند.
تمرین این نمایش که آیدا صادقی و دانیال خجسته در آن به ایفای نقش میپردازند، این روزها مراحل پایانی تمرین خود را سپری میکند.
نمایش «مستعد حادثه» از پنجشنبه ٢٢ تیرماه تا پنجشنبه ١٢ مرداد هر شب ساعت ٢١ در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می رود.
عوامل این نمایش عبارتند از:
مترجم، طراح و کارگردان: دانیال خجسته/ گروه کارگردانی: افسانه رضایی، پریسا صادقی/ موسیقی: معین رضایی راد/ طراح لباس: آیدا صادقی/ طراح نور: مهدی پارسی/ طراح گریم: حدیثه جعفری/ گرافیک: حامد حکیمی (استدیو مشق)/ مدیر روابط عمومی: مریم شریعتی/ تبلیغات مجازی: گروه هنری پژواک/ عکاس: محیا علی یاری/ همکاران روابط عمومی: رومینا داوری، میترا رحیمی، تهیه کننده: گروه هنری پژواک.
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