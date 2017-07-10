همایش مشاورین ایثارگران دستگاه های اجرایی در فشم برگزار شد

محمد رضا همتی فر در حاشیه همایش مشاوران ایثارگران دستگاههای اجرایی استان تهران که در فشم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این همایش به مدت ۲ روز با موضوع کلاس های آموزشی با عنوان رهبری، مفاهیم، اصول و سبکها مخصوص مشاوران ایثارگران فرمانداریها و شهرداریهای استان تهران و به همت شهرداری اوشان، فشم و میگون برگزار شد.

وی افزود: با ابتکار و نگاه ویژه استاندار تهران به حوزه ایثارگران دستگاه های اجرایی این دوره ها به صورت مستمر در سطح استان تهران و به میزبانی شهرستانها در طول سال برگزار خواهد شد، که تا به امروز با میزبانی شهرهای آبسرد و اوشان، فشم و میگون ۴ دوره برگزار شده است.

همتی فر اظهار داشت: در سال ۹۵ نیز دوره آموزشی مناسب سازی معابر و اماکن عمومی ویژه جانبازان و معلولین با ارائه گواهی آموزشی به شرکت کنندگان برگزار شد.

مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری تهران خاطر نشان کرد: همایش شهرداران استان تهران در شهر آبعلی با محوریت مناسب سازی معابر و اماکن عمومی ویژه جانبازان و معلولین در تیرماه ۹۶ با حضور معاون امور عمرانی استانداری تهران، مدیران کل دفتر شهری و امور شوراها و دفتر فنی استانداری با همت شهرداری دماوند برگزار شد.