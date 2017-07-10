هیچگونه جیره بندی آب در شهر یاسوج وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: موضوع جیره بندی آب که در برخی سایت ها به آن پرداخته شده است به هیچ وجه واقیعیت ندارد و اصولا درج این نوع مطالب غیر واقعی بدون در نظر گرفتن محتوای این عبارت جای سوال دارد.

قلندری اظهار کرد: تعریف جیره بندی آب به لحاظ فنی با واقعیت های موجود در زمینه تامین و توزیع آب در سطح شهر یاسوج همخوانی ندارد

وی افزود: چیزی که در حال حاضر در شهر یاسوج و سه شهر دیگر از شهرهای استان با آن موجه هستیم تنش آبی و نوسانات شبکه توزیع آب است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج تصریح کرد: نوسان و تنش آبی در برخی مناطق شهر یاسوج بیشتر به محل تامین آب مرتبط است به نحوی که این مشکلات در مناطقی از شهر که آب شرب آنها از چاه آب تامین می شود به دلیل نوسانات برق، افزایش مصرف آب توسط مشترکین و کولرها در پیک مصرف تابستان و کاهش سطح آب چاه ها بیشتر رخ می دهد.

قلندری با تاکید بر اینکه جیره‌بندی آب به زمانی اطلاق خواهد شد که برای یک شهر یا روستا و یا تعدادی از مشترکان به دلیل بحران آبی یا کمبود شدید آب در ساعاتی خاص از شبانه روز میزان معینی آب تولیدی توزیع گردد بیان داشت: خوشبختانه این موضوع تاکنون در شهر یاسوج و هیچ کدام از شهرهای استان رخ نداده است.

قلندری ابراز داشت : تیم اتفاقات آبفای یاسوج و کشیک بهره برداری آبفای استان بصورت شبانه روزی نسبت به مدیریت و کنترل مخازن و شیرهای توزیع آب اقدامات اضطراری و لازم را انجام خواهند داد و تلاش دارند که نوسانات و قطعی آب در سطح شهر یاسوج را به حداقل برسانند.

قلندری تلاش برای جمع آوری انشعابات غیرمجاز متعدد در سطح شهر یاسوج و روستاهای اقماری و بروزرسانی رفع اتفاقات شبکه توزیع را به عنوان بخشی از فعالیت های آبفای یاسوج در مدیریت شبکه توزیع و کاهش اثرات تنش آبی در شهر یاسوج عنوان کرد و اظهار داشت: امیداریم که با احداث هرچه سریع تر تصفیه‌خانه اضطراری آب شهر یاسوج و مخزن ۵ هزار مترمکعبی بنسنجان بخش زیادی از مشکلات مربوط به کمبود آب و تنش آبی شهر یاسوج بر طرف شود.

قلندری رعایت الگوی صحیح مصرف آب به خصوص در پیک مصرف تابستان توسط مشترکان را ضروری دانست.

وی افزود: در کنار مدیریت تنش آبی توسط آبفای شهری رعایت الگوی صحیح مصرف توسط شهروندان نقش بسزایی در کاهش اثرات تنش آبی دارند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج گفت: در شرایط تنش آبی افت فشار و نوسان آب در برخی مناطق شهر اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: در کنار این موضوع عدم نصب تانکر ذخیره آب توسط مشترکین و مجتمع های مسکونی به چالش های ناشی از نوسان شبکه آب دامن می‌زند.

قلندری بر ضرورت نصب تانکر ذخیره آب توسط مشترکان تاکید کرد و گفت: مشترکان با این کار در صورت بروز نوسان در شبکه توزیع آب شهر در تامین آب خود به صورت اضطراری دچار مشکل نمی شوند.

