به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی با اعلام افزایش فعالیتهای تخریبی و همچنین جذب نیرو در باندهای تروریستی دردنیا گفت تروریستها علاوه بر ایجاد ناامنی در جامعه در اقتصاد قاچاق اسلحه و مواد مخدر و کشتارهای وسیع فعالیت میکنند.
وی با اعلام اینکه مبارزه با تروریسم، عزمی جهانی را میطلبد افزود: عامل انگیزشی برای جذب تروریستها نکته حایز اهمیت برای ادامه فعالیتهای این باندها در همه کشورهاست.
وزیر کشور به فعالیت تروریستها به ویژه در برخی از کشورهای به ظاهر اسلامی اشاره کرد و گفت: ترویج افراطیگری باعث گرایش افراد به این باندها میشود، تروریستها خواهان نابودی تعداد زیادی از مردم هستند. در تروریسم نوین تاکتیک مهم عملیات انتحاری است.
وی با اشاره به اینکه تروریستها به دنبال کشتار بیشتر هستند و به همین دلیل دنبال سلاحهایی هستند که آثار مخرب زیادی را در برداشته باشد، گفت: آنها به دنبال وسایل کشتار جمعی هستند که در زمان اندک بیشترین آثار تخریبی را داشته باشد، هر چند استفاده از این وسایل تخریبی به معنی استفاده نکردن از وسایل کشتار معمول نیست.
رحمانیفضلی تأکید کرد: ما متعهد هستیم با تروریست در هر لباس و تفکری که آزادی، صلح و امنیت جامعه را برهم میزند، مبارزه کنیم.
وی با بیان اینکه در شرایط حاضر، جرائم سازمانیافته فراملی تهدیدی برای جامعه جهانی و بشریت است، تصریح کرد: یکی از مهمترین جنایات و مسئلهای که جامعه بینالمللی به آن حساسیت داشته، پدیده ترور و آثار و تأثیرات آن است.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در اغلب اسناد سازمان ملل بهصراحت از مقوله تروریست بهعنوان ضرورتی جدی در مقابله با صلح یاد شده است.
وی گفت: اجزای تروریسم که موجب شکلگیری آن میشود و همچنین ویژگیهای آن عبارتند از عمدی بودن، خشونتآمیز بودن، هدفدار و وحشتآور بودن، پیروی نکردن از قواعد متعارف جنگها و تأکید داشتن بر رفتاری خاص در جامعه.
رحمانی فضلی همچنین به حملات ۱۱ سپتامبر، حمله به متروی ترکیه، حملات تروریستی در ایران، سوریه، عراق و ... اشاره کرد و گفت: همه اینها نشانه از تغییرات اساسی در اهداف و انگیزه، ابزار و جغرافیای ترور است. تروریست نوین ریشه در ایدئولوژی غیرعقلانی بهخصوص تکفیری دارد.
رحمانیفضلی تأکید کرد: تروریست جدید در پی افزایش تعداد قربانیان است درحالیکه در ترور سنتی آنها خواهان افزایش تعداد مشاهدهکنندگان بودند، اما در ترور جدید علاوهبر آن موضوع آنها خواهان نابودی تعدادی زیادی از مردم هستند و به همین دلیل آنها خشنترین شیوهها را به کار میبرند.
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