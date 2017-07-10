بیمه سلامت زنجان با ۸۶ مرکز درمانی شهری و روستایی قرارداد دارد

خدیجه ابراهیم خانی در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود : بیش از ۶۰ درصد جمعیت استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند که این میزان شامل کار کنان دولت، روحانیون، خانواده ایثار گران، جانبازان می باشد.

وی اظهار کرد: بیمه سلامت در استان زنجان با ۸۶ مرکز و شبمه بهداشتی و درمانی روستایی و شهری طرق قرار داد است و همچنین با ۹ بیمارستان دولتی و یک بیمارستان خصوصی و با ۴۵۰ مرکز و آزمایشگاه طرف قرار داداست.

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان گفت: بیمه سلامت استان زنجان در ماه ۱۷ میلیارد تومان گردش مالی دارد.

ابرهیم خانی تاکید کرد: بیش از ۹۰ درصد از افرادی که از دفترچه بیمه همگانی سلامت در استان زنجان استفاده می‌کنند از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند.

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان از فعالیت ۲۵ دفتر پیشخوان دولت در کل استان خبر داد و یاد آورشد: در حال حاضر ثبت نام جدید برای بیمه همگانی سلامت در استان انجام می شود و ثبت نام برای بیمه سلامت همگانی ادامه دارد.

وی تصریح کرد: برای بیماران خاص دفترچه صادر می‌شود و این بیماران با مراجعه به دفاتر پیشخوان می‌توانند برای دریافت دفترچه ثبت‌نام کنند که در این صورت برای آن‌ها دفترچه صادر می‌شود و حق بیمه‌ای از این گروه دریافت نمی‌شود.

ابرهیم خانی گفت: این سازمان در راستای ارائه خدمات بهتر به جمعیت تحت پوشش نسبت به توسعه دفاتر بیمه سلامت تاکید جدی دارد.