به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دومین مدرسه علوم اعصاب شناختی با هدف آشنایی دانشجویان با فناوری های نوین شناختی، تقویت کار گروهی و تفکر بین رشته ای با تاکید بر اجرای پروژه های علمی توسط کمیته دانشجویی انجمن علوم اعصاب ایران و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی برگزار می‌شود.

کلاس های تخصصی با موضوعات مختلف علوم اعصاب شناختی همچون تشریح عملی مغز انسان، حس و ادراک، نوروساینس خواب و بیداری، فلسفه ذهن، شناخت اجتماعی و توانبخشی شناختی در این مدرسه برپا می شود. همچنین فعالیت گروهی، عملی و برنامه‌های مرتبط اجتماعی‌-فرهنگی از برنامه های دیگر مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی است.

این مدرسه با حضور اساتید برجسته علوم اعصاب و شناختی کشور و ویژه دانشجویان علوم پزشکی، علوم پایه، روانشناسی و فنی و مهندسی (مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای) از ۷ تا ۱۲ مرداد ماه سال جاری برگزار می شود. همچنین خوابگاه برای دانشجویان شهرستانی که در این کلاس ها ثبت نام می کنند، پیش بینی شده است.

در پایان نیز به شرکت کنندگان گواهی نامه معتبر از سوی انجمن علوم اعصاب ایران و دانشگاه علوم پزشکی ایران اعطاء می شود. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۱۹۴۹۵۶ ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی تماس برقرار کنند.