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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

در ادامه سفر قاضی زاده صورت گرفت؛

بازدید وزیر بهداشت از مراکزدرمانی کمیجان/افتتاح یک مرکز زیست پزشک

بازدید وزیر بهداشت از مراکزدرمانی کمیجان/افتتاح یک مرکز زیست پزشک

کمیجان- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه بازدید از شهرستان های استان مرکزی، از مراکز درمانی شهرستان کمیجان بازدید و مرکز زیست پزشک این شهرستان را نیز افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی در ادامه سفر دو روزه خود به استان مرکزی که از شامگاه روز یکشنبه آغاز شده، صبح دوشنبه در شهرستان خنداب و سپس شهرستان کمیجان حضور یافت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیجان از بیمارستان ۵۲ تختخوابی این شهرستان بازدید کرد.

در جریان این بازدید بیماران از کمبود امکانات در تنها بیمارستان کمیجان گله داشتند. گفتنی است این بیمارستان با داشتن بخش دیالیز پاسخگوی بیماران روستاها و شهرهای اقماری است.

همچنین قاضی زاده هاشمی در کمیجان، مرکز زیست پزشک این شهرستان را که با زیربنای ۱۱۰ متر مربع و صرف هزینه یک میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات حوزه سلامت و همچنین اعتبارات وزارتخانه احداث شده، افتتاح کرد. مرکز زیست پزشک کمیجان دارای دو پانسیون مجهز به امکانات مورد نیاز است.

گفتنی است در استان مرکزی تاکنون ۳۰ مرکز زیست پزشک در ۹شهر احداث شده است.

کد مطلب 4026556

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