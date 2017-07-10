بازدید وزیر بهداشت از مراکزدرمانی کمیجان/افتتاح یک مرکز زیست پزشک

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی در ادامه سفر دو روزه خود به استان مرکزی که از شامگاه روز یکشنبه آغاز شده، صبح دوشنبه در شهرستان خنداب و سپس شهرستان کمیجان حضور یافت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیجان از بیمارستان ۵۲ تختخوابی این شهرستان بازدید کرد.

در جریان این بازدید بیماران از کمبود امکانات در تنها بیمارستان کمیجان گله داشتند. گفتنی است این بیمارستان با داشتن بخش دیالیز پاسخگوی بیماران روستاها و شهرهای اقماری است.

همچنین قاضی زاده هاشمی در کمیجان، مرکز زیست پزشک این شهرستان را که با زیربنای ۱۱۰ متر مربع و صرف هزینه یک میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات حوزه سلامت و همچنین اعتبارات وزارتخانه احداث شده، افتتاح کرد. مرکز زیست پزشک کمیجان دارای دو پانسیون مجهز به امکانات مورد نیاز است.

گفتنی است در استان مرکزی تاکنون ۳۰ مرکز زیست پزشک در ۹شهر احداث شده است.