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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۹

مدیر روابط عمومی فرودگاه های استان:

طوفان مسیر هواپیمای تهران - زابل را تغییر داد

طوفان مسیر هواپیمای تهران - زابل را تغییر داد

زاهدان - مسئول روابط عمومی فرودگاه های سیستان و بلوچستان گفت: طوفان شن و وجود ذرات معلق در هوای منطقه سیستان، مسیر پرواز هواپیمای تهران به زابل را تغییر داد.

حمید پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طوفان شن و وجود ذرات معلق در هوای منطقه سیستان، مسیر پرواز هواپیمای تهران به زابل را تغییر داد.

وی افزود: این پرواز از فرودگاه تهران ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه صبح امروز به سمت زابل حرکت کرده بود اما به دلیل شرایط بد جوی در ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه امروز در فرودگاه زاهدان فرود آمد.

وی گفت: طبق اعلام سازمان هواشناسی در حال حاضر میزان دید افقی در زابل یک هزار و  ۵۰۰متر است که به همین دلیل این پرواز  پس از دو بار تلاش توسط خلبان چون موفق به فرود در فرودگاه زابل نشد، در فرودگاه بین المللی زاهدان به زمین نشست.

مسئول روابط عمومی فرودگاه های سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: در صورت مساعد شدن شرایط هوا این پرواز از فرودگاه زاهدان به سمت فرودگاه زابل حرکت می کند.

کد مطلب 4026557

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