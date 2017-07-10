به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی درباره برگزاری بازی سوپرجام بین نفت تهران و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی گفت: نظر باشگاه نفت را درباره محل برگزاری سوجام پرسیده بودند و سوال کرده بودند موافق هستید بازی در آزادی برگزار شود. من هم وقتی سرپرست باشگاه نفت این موضوع را در میان گذاشت موافقت خود را اعلام کردم. زمین ورزشگاه آزادی از کیفیت خوبی برخوردار است و از آنجا که بین سوپرجام و هفته اول لیگ فاصله زیادی نیست دو تیم هم می‌توانند در تهران بازی کنند و مجبور نباشند در شهر دیگری به مصاف هم بروند و متحمل هزینه سفر و اسکان هم شوند.

کریمی در ادامه درباره اینکه پرسپولیس در آزادی از حمایت گسترده هوادارانش برخوردار خواهد بود و این با توجه به گنجایش ۸۰ هزار نفری آزادی به ضرر شماست، گفت: بی‌تعارف بازی در هر شهری برگزار می‌شد طرفداران خوب پرسپولیس استادیوم را پر می‌کردند. حالا در تهران هم امیدوارم همین اتفاق رخ دهد و بسیار خوشحال می‌شوم ۸۰ هزار پرسپولیسی را در آزادی ببینم و سوپرجام یک بازی پرتماشاگر باشد.

وی تاکید کرد: هوادار به فوتبال هیجان می‌دهد و امیدوارم آنهایی که برای تماشای سوپرجام به استادیوم می‌آیند و وقت صرف کرده و هزینه می‌کنند یک بازی زیبا و جوان‌مردانه و بدون حاشیه را از سوی هر دو تیم شاهد باشند. ما مشکلی با پر شدن استادیوم از سوی هواداران پرسپولیس نداریم که هیچ از آن استقبال هم می‌کنیم و معتقدیم باید قدر فوتبال‌دوستان را دانست نه آنکه با قانون ۱۰ درصد و برگزاری بازی در روزهای غیرتعطیل و ساعات کاری و مواردی نظیر این عاملی شد که تماشاگر کمتری به استادیوم بیاید.

سرمربی نفت در ادامه افزود: در همه جای دنیا کاری می‌کنند تماشاگر بیشتری بیاید و فوتبال ما باید قدردان این همه علاقه و شور فوتبال‌دوستانش باشد و برای آنها بهترین امکانات در نظرگرفته شود نه اینکه هر سال فقط قیمت بلیت‌ها را افزایش دهیم. من با تصمیم برخی باشگاه‌ها مبنی بر قانون ۱۰ درصد به عنوان میزبان و سخت‌گیری در برگزاری مکان بازی سوپرجام و فینال حذفی مخالفم و عقیده خودم را دارم که باید از حضور هر چه بیشتر هواداران استقبال کرد نه اینکه فرار کرد.

کریمی در پایان اظهارتش به سایت باشگاه نفت گفت: حالا که درباره هواداران و تماشاگران فوتبال مباحثی مطرح شد همانطور که قبلا نیز گفته بودم ای کاش شرایط با کمک حسن روحانی و مسئولان فدراسیون فوتبال برای ورودی بانوان به استادیوم‌ها نیز فراهم شود. این خواسته میلیون‌ها بانوی هوادار است که دوست دارند مسابقات فوتبال و دیگر ورزش‌ها را از نزدیک ببینند و امیدوارم بسترسازی‌های لازم برای این اقدام ماندگار انجام شود و آنها بتوانند در فضایی مناسب تماشاگر بازی تیم‌های مورد علاقه خود باشند. این اتفاق مهم امری غیر ممکن نیست و می‌توان با برنامه‌ریزی درست و مناسب این رویای بانوان ورزش‌دوست را محقق کرد. امیدوارم چنین اتفاقی را در نهایت شاهد باشیم.