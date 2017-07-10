کیفیت هوای پنج منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای شهر مشهد با شاخص ۸۶ در شرایط سالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: امروز کیفیت هوا در ایستگاه الهیه، خاقانی، ساختمان،سجاد و سمزقند در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و در ایستگاه لشکر،ماشین ابزار و ویلا در شرایط پاک قرار دارد.

وی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته کاسته شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه ساختمان با شاخص ۱۳۰ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.