ایران قربانی تروریسم است/انتقاد از خروج منافقین از لیست تروریسم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در سیزدهمین نشست کالکان ۲۰۱۷ با اشاره به اهداف برگزاری این نشست افزود: امروزه تروریسم به عنوان یک چالش بزرگ مطرح است و هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی با آن مقابله کند، به همین دلیل مبارزه با تروریسم همکاری تمام کشورهای جهان را میطلبد.
وی تأکید کرد: پلیس و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قادر به ردیابی تمامی تحرکات تروریسم در همه نقاط به ویژه در مرزها است و میتواند با بهرهگیری از تجهیزات تمام تحرکات تروریستها را رصد کند.
فرمانده ناجا افزود: البته جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم است و تاکنون ۱۷هزار نفر به دست تروریستها به شهادت رسیدهاند.
سردار اشتری گفت: پلیس ایران با راهاندازی سامانه ماین در مرزها، توانسته برای مقابله با تروریسم بیش از ۴۵۰ گذرنامه مسروقه را شناسایی و از طریق این سامانه ۱۶هزار پیام را با دیگر کشورها مبادله کند و ۳۰ نفر از مجرمان را دستگیر و به کشورهای خواهان مسترد کند.
تقسیم تروریسم به خوب و بد، اشتباه بزرگ است
وی خاطرنشان کرد: تقسیم تروریسم به تروریسم خوب و بد یک اشتباه بزرگ است چرا که تروریسم مرز نمیشناسد و امنیت و صلح بینالمللی را نشانه رفته است.
رئیس پلیس کشور با اشاره به رواج افراطیگرایی و تروریسم در دنیا گفت: تروریسم و افراطیگرایی نتیجه بیعدالتی، تبعیض، جهل، فقر و نژادپرستی است که نه به جغرافیای خاص و نه به دین یا مذهب خاصی اختصاص دارد.
اشتری گفت: سازمان اینترپل میتواند در مبارزه با افراطیگری راهکارهای مؤثری را ارائه کند و با تبادل و تحلیل اطلاعات، راه نفوذ افراطیگرایی به کشورهای مختلف را سد کند.
وی با تأکید بر اینکه برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با جرائم یکی از اهداف مهم کشورهاست و محقق شدن آن در گروی مبارزه با ریشههای تروریسم و بروز جرایم است، گفت: اقدامات تروریستی صلح و امنیت جهانی را مورد هجمه قرار داده و خشکاندن ریشه آن نیازمند عزم جهانی است و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیتهای داخلی خود در این مبارزه پیشگام بوده و علیرغم ناامنیهای موجود در منطقه، از امنیت بسیار بالایی برخوردار است.
رئیس پلیس کشور افزود: در حال حاضر ساختار پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به گونهای است که به خوبی توانایی کنترل تحرکات در مرزها و فضای مجازی را دارد و کوچکترین تحرکات تروریستی را کشف و خنثی میکند.
ایران قربانی تروریسم است
سردار اشتری در ادامه سخنانش با تأکید بر اینکه ایران قربانی تروریسم بوده گفت: کشور ایران قربانی ترور است و بیش از ۱۷ شهروند کشورما قربانی اقدامات تروریستی گروههای مختلف تروریستی شدهاند.
وی با بیان اینکه برخی از گروههای تروریستی پس از فرار از کشور اقدامات تروریستی خود را از خارج از کشور پیگیری میکنند، به عدم برخورد با این گروههای تروریستی انتقاد کرد و افزود: یکی از مهمترین گروههای تروریستی گروه MKO موسوم به منافقین است که بیش از ۱۲ هزار نفر مردم بیگناه کشور را ترور کرده و حتی دست در دست صدام حسین، مرتکب جنایات بزرگی از جمله نسلکشی و قتلعام ۵ هزار نفر از مردم کردستان عراق شده است.
رئیس پلیس کشور با انتقاد جدی از خروج نام این گروه تروریستی از گروههای تروریستی بینالمللی گفت: متأسفانه چندی پیش و به دلایل نامعلومی نام این گروه از لیست گروههای تروریستی خارج شد که خروج نام این گروه از این لیست جای تأمل دارد.
سوءاستفاده تروریستها از فضای مجازی
وی در بخش دیگری از سخنانش با برشمردن مواردی از سوءاستفاده تروریستها از فضای مجازی همچون عضوگیری، تبلیغ و… در فضای مجازی گفت: جامعه بینالمللی باید اقدامات تکنیکی و پیشگیرانه برای مبارزه با سوءاستفاده گروههای تروریستی از فضای سایبری داشته باشند و به گفته کارشناسان میبایست تمام کشورها دسترسی به زیرساختهای فضای سایبری و اینترنت داشته باشند ولی متأسفانه شاهدیم که دسترسی به این زیرساختها تنها در اختیار یک کشور است.
اشتری در ادامه با اشاره به مبارزه مؤثر با تأمین مالی گروههای تروریستی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و قاچاق کودکان را بخشی از راههای تأمین منابع مالی تروریستها عنوان کرد و گفت: علاوه بر این موارد مهمترین منابع گروههای تروریستی و به خصوص گروههای تکفیری، منافع نفتی کشورهای خاص است که به راحتی در اختیار این گروههای تروریستی قرار میگیرد.
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