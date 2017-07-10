به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب میرکتولی صبح دوشنبه در برنامه مشترک سازمان راهداری و حملونقل جادهای با پلیس راه کشور که در آن طرح آزمایشی تایید تخلفات استانی سامانههای هوشمند عبور و مرور که در مقر پلیسراه استان البرز افتتاح شد، اظهار کرد: در سطح استان البرز ۲۱ سامانه ثبت تخلف مربوط به عبور و مرور وجود دارد.
وی بابیان اینکه استان البرز بهعنوان پایلوت در رابطه با تائید تخلفات استانی سامانههای هوشمند عبور و مرور نظر گرفتهشده است، افزود: تخلفات و پلاک خوانی سامانههای هوشمند از سرعتهای غیرمجاز بهجای انتقال به شهرک آزمایش توسط قرارگاه پلیسراه استان به افراد ابلاغ و ثبت این تخلفات به استانها واگذار میشود.
مدیرکل حملونقل پایانه استان البرز بعد از پلاک خوانی این امر توسط قرارگاههای پلیسراه اعمال قانون خواهد شد، تصریح کرد: بهطورکلی در سهماهه نخست سال ۹۶ بیش از یکمیلیون تخلف سرعت به شهرک آزمایش اعلام و از ۲۱ سامانه موجود در استان البرز ۴ هزار تخلف به ثبت رسیده است، گفت: ۱۲ سامانه ثبت تخلف دیگر در محور کرج - چالوس(کندوان) و اشتهارد نصب خواهد شد.
میرکتولی بابیان اینکه بر اساس آمارهای دریافتی از طریق پلیس و پزشکی قانونی ۴ درصد کاهش تلفات جادهای طی سهماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته را شاهد بودهایم، گفت: علیرغم اینکه تمام عوامل افزایش تصادفات در کشور فراهم بوده اما خوشبختانه با کاهش حوادث و تلفات مواجه بودهایم.
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