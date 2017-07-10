  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از فردا آغاز می‌شود

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از فردا آغاز می‌شود

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های جهانی فرانسه از روز ۲۰ تیر تا ۲ مردادماه در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی(خوزستان) محسن حاجی پور(مازندران) میثم دلخانی(فارس) سامان عبدولی(خوزستان)
۶۶ کیلوگرم: محمد الیاسی- امین سوری(خوزستان) محمدرضا گرایی(فارس) علی ارسلان (مازندران)
۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه(لرستان) محمد علی گرایی(فارس) برومند اصلان(لرستان)
۷۵ کیلوگرم: پیام بویری- سعید عبدولی(خوزستان) شایان عفیفی(آذربایجان شرقی) پژمان پشتام(تهران)
۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) مجید دهقان (فارس) مهدی ابراهیمی(قم)
۸۵ کیلوگرم: حسین نوری(زنجان) سامان عزیزی(کردستان) مهدی فلاح (تهران)
۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده ( خوزستان) امیر حسین حسینی(مازندران) محمد یگانه (ایلام)
۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی- بهنام مهدی زاده (تهران) امیر قاسمی منجزی(خوزستان)
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: محمدعلی چمیانی (فارس) مهرزاد اسفندیاری (خوزستان) داوودگیل نیرنگ (مازندران)فرهاد اسماعیل نژاد (مازندران) و یک مربی به معرفی هیات کشتی استان سیستان و بلوچستان
رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۳۰ مرداد تا ۴ شهریورماه در شهر پاریس کشور فرانسه برگزار می شود.

کد مطلب 4026577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها