به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی(خوزستان) محسن حاجی پور(مازندران) میثم دلخانی(فارس) سامان عبدولی(خوزستان)
۶۶ کیلوگرم: محمد الیاسی- امین سوری(خوزستان) محمدرضا گرایی(فارس) علی ارسلان (مازندران)
۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه(لرستان) محمد علی گرایی(فارس) برومند اصلان(لرستان)
۷۵ کیلوگرم: پیام بویری- سعید عبدولی(خوزستان) شایان عفیفی(آذربایجان شرقی) پژمان پشتام(تهران)
۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) مجید دهقان (فارس) مهدی ابراهیمی(قم)
۸۵ کیلوگرم: حسین نوری(زنجان) سامان عزیزی(کردستان) مهدی فلاح (تهران)
۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده ( خوزستان) امیر حسین حسینی(مازندران) محمد یگانه (ایلام)
۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی- بهنام مهدی زاده (تهران) امیر قاسمی منجزی(خوزستان)
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: محمدعلی چمیانی (فارس) مهرزاد اسفندیاری (خوزستان) داوودگیل نیرنگ (مازندران)فرهاد اسماعیل نژاد (مازندران) و یک مربی به معرفی هیات کشتی استان سیستان و بلوچستان
رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۳۰ مرداد تا ۴ شهریورماه در شهر پاریس کشور فرانسه برگزار می شود.
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های جهانی فرانسه از روز ۲۰ تیر تا ۲ مردادماه در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
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