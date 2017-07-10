به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:



۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی(خوزستان) محسن حاجی پور(مازندران) میثم دلخانی(فارس) سامان عبدولی(خوزستان)

۶۶ کیلوگرم: محمد الیاسی- امین سوری(خوزستان) محمدرضا گرایی(فارس) علی ارسلان (مازندران)

۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه(لرستان) محمد علی گرایی(فارس) برومند اصلان(لرستان)

۷۵ کیلوگرم: پیام بویری- سعید عبدولی(خوزستان) شایان عفیفی(آذربایجان شرقی) پژمان پشتام(تهران)

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) مجید دهقان (فارس) مهدی ابراهیمی(قم)

۸۵ کیلوگرم: حسین نوری(زنجان) سامان عزیزی(کردستان) مهدی فلاح (تهران)

۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده ( خوزستان) امیر حسین حسینی(مازندران) محمد یگانه (ایلام)

۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی- بهنام مهدی زاده (تهران) امیر قاسمی منجزی(خوزستان)

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: محمدعلی چمیانی (فارس) مهرزاد اسفندیاری (خوزستان) داوودگیل نیرنگ (مازندران)فرهاد اسماعیل نژاد (مازندران) و یک مربی به معرفی هیات کشتی استان سیستان و بلوچستان

رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۳۰ مرداد تا ۴ شهریورماه در شهر پاریس کشور فرانسه برگزار می شود.