به گزارش خبرنگار مهر، ۶ روز از برگزاری مجمع فوق‌العاده خانه مطبوعات که منجر به عزل هیئت‌ مدیره خانه با رأی قاطع اعضا شد می‌گذرد و در این مدت از سوی هیئت‌ مدیره عزل شده فعالیت‌های غیر قانونی انجام‌ شده است.

دو روز پس از عزل هیئت‌ مدیره اطلاعیه‌ای مبنی بر برگزاری مجمع خانه مطبوعات گلستان منتشر و از اعضای خانه خواسته شد تا روز ۱۸ تیرماه در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد استان گرد هم جمع شوند.

خبرنگار مهر طی تماس با کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ماجرای این دعوت را جویا شد که ایرج رمضانی در این رابطه گفت: مدیر سابق خانه مطبوعات طی نامه‌ای درخواست برگزاری مجمع را به اداره کل تحویل داد که کتباً به آن‌ها پاسخ داده و با درخواست آن‌ها مخالفت شد اما متأسفانه روز ۱۴ تیرماه یعنی یک روز پس از عزل هیئت‌ مدیره، مدیر خانه مطبوعات تمام مبلغ موجود در حساب بانکی مربوط به این تشکل صنفی را برداشت کرده و مبلغی در حدود ۱۰۰ هزار تومان در این حساب باقی گذاشته است.

رمضانی افزود: این پول برداشت‌ شده متعلق به خبرنگاران بوده و این اقدام از سوی هیئت‌ مدیره سابق خانه مطبوعات تخلف و غیرقانونی است.

وی ادامه داد: گفته می‌شود با این مبلغ برداشت‌شده از حساب، کارت هدیه خریداری‌ شده و قرار است که به مناسبت روز خبرنگار بین خبرنگاران توزیع شود اما باید گفت هر کاری که انجام شود وجاهت قانونی ندارد.

اهدای کارت هدیه به خبرنگاران حاضر در انتخابات غیر قانونی

اما روز ۱۸ تیر فرا رسید و تعدادی از خبرنگاران و اعضای خانه مطبوعات بنا بر آگهی منتشر شده در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان جمع شدند و از آنجایی‌که محلی برای برگزاری جلسه در اختیار این افراد گذاشته نشد این افراد به نماز خانه اداره رفته و در اقدامی غیر قانونی اقدام به برگزاری انتخابات بازرسان کردند.

در این انتخابات که هیچ نظارتی توسط متولی یعنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بر روی آن نبود خانم‌ها حمیده عرب و محبوبه قربانی به‌عنوان بازرسان جدید انتخاب شدند.

شنیده شدن خبر برداشت پول از حساب خانه مطبوعات و اهدای کارت هدیه ۵۰ هزار تومانی، ناراحتی و نارضایتی اصحاب رسانه استان که بیشتر آن‌ها خبرنگاران فعال خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری گلستان بودند را به دنبال داشت و به گفته بیشتر این افراد با این حرکت تفاوت خبرنگاران به‌ وضوح مشخص شد و این خبرنگاران خواستار پیگیری هر چه سریع‌تر موضوع از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هستند.

دو بازرس قانونی خانه مطبوعات می توانند فعالیت کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان هم در این خصوص اظهار کرد: ارشاد به‌ عنوان دستگاه متولی این بخش و ناظر بر انتخابات کار نظارت را انجام داده و بر اساس اساس نامه‌ای که از سوی معاونت مطبوعات ارسال‌ شده بود انتخاباتی برگزار شد که هیئت‌ مدیره و بعد از آن بازرسان انتخاب شدند.

حجت الاسلام علی اصغر فضیلت افزود: بازرسان بر اساس وظایف بازرسی خود کارکرد هیئت‌ مدیره را مورد بررسی قرار دادند و سؤالاتی مطرح کردند که پاسخ‌ها قانع کننده نبود، در نتیجه هیئت‌ مدیره خانه مطبوعات با رأی اعضای مجمع به شکل کاملاً قانونی عزل شدند.

وی با بیان اینکه زمانی که هیئت‌ مدیره عزل می‌شود دیگر هیئت‌ مدیره‌ای وجود ندارد که بتواند بازرس انتخاب کند، اظهار کرد: دو بازرس قانونی خانه مطبوعات همچنان می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

فضیلت در رابطه با انتخاب بازرسان جدید گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بازرسان جدید را به رسمیت نمی‌شناسد چرا که انتخابات برگزار شده مبنای قانونی ندارد و چون این کار تخلف بوده اگر ما هم آن را به رسمیت بشناسیم ما هم تخلف کردیم.