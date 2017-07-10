علت اضافه کار اجباری پرستاران/ خط قرمز طرح تحول سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری، درباره پزشکی سازی یا طب زدگی، اظهارداشت: این بحث یعنی مسائل و مشکلات انسانی را موضوع پزشکی تلقی و با آن برخورد پزشکی کنیم. به طور مثال مسائل زیبایی مثل خط لبخند یا ظاهر بینی یا چاقی و تخلیه چربی از جمله این مسائل است. بسیاری از اعمال زیبایی، هزینه زا و دارای عوارض است. بحث پیری نیز از جمله موارد پزشکی سازی است که برخی به دنبال درمان طبی و برطرف کردن چین و چروک و اعمال زیبایی هستند.

وی ادامه داد: حاملگی نیز از جمله همین موارد است که آزمایشات ژنتیک غیرضروری و تعیین جنسیت در خصوص آن انجام می شود. حالات روانی و وارد شدن استرس ها و احساس رضایت از زندگی نیز قابل طرح است.

حریرچی گفت: تجربه شده وقتی انتخابات کلانی برگزار می شود و کاندیداها سیاه نمایی می کنند، استرس مردم افزایش می یابد و در نتیجه باید عوامل موثر بر سلامت روانی را تصحیح کرد و نباید سراغ پزشکی سازی رفت.

وی افزود: تمام کشورهای جهان در حال مقابله با این موضوع هستند و در انگلستان ۲۵ درصد کسانی که به مطب ها مراجعه می کنند، بدون دارو بهبود می یابند.

حریرچی ادامه داد: ما در استفاده از دارو هم پزشکی سازی را تعمیم می دهیم. بسیاری از اقدامات غیرضروری باعث می شود هزینه های غیرلازم افزایش یافته و نتوانیم اقدامات ضروری پزشکی را انجام دهیم.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: دومین عامل افزایش هزینه های سلامت در کشور ما هزینه دندانپزشکی است که اگر در زمان مناسب پیشگیری می شد، در حال حاضر شاهد این هزینه ها نبودیم.

وی گفت: نقش سیاست گذار و تولیت در هدایت به سمت خدمات صحیح بسیار مهم است. جامعه پزشکی نیز باید به این سمت برود که خدمات ضروری تر دریافت شوند. ضمن اینکه پیشگیری باید در گام اول قرار بگیرد و بعد ارائه خدمات درمانی انجام شود.

هزینه های کمرشکن سلامت

سخنگوی وزارت بهداشت درباره راه های مقابله با هزینه های کمرشکن در حوزه سلامت، گفت: هزینه های کمرشکن سلامت در حال حاضر کمتر از ۲.۴ خانوارها است.

وی با اعلام اینکه یکی از مهم ترین علت ها این است که ظرفیت پرداخت خانوارها کم است، افزود: مهم ترین راه مقابله با این هزینه ها، اول تامین درآمد مناسب برای خانوارها است.

حریرچی ادامه داد: دومین راه مقابله این است که حکومت ها و دولت ها در مورد خانواده هایی که ظرفیت پایین دارند، بسته رایگان سلامت تامین کنند. اقدام بعدی این است که وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر و مردم در انتخاب نوع دریافت خدمات به منابع مالی خود دقت کنند.

وی گفت: خانوارهای فقیر یا ١٠ درصد جمعیت کشور اگر ماهانه ٤٣ هزار تومان برای یک فرد خرج کنند، دچار هزینه های کمرشکن خواهند شد.

حریرچی افزود: بالاترین درصد هزینه های کمرشکن در حال حاضر در خانوارهای ثروتمند روستایی اتفاق می افتد.

وضعیت نیروی پرستاری

سخنگوی وزارت بهداشت به موضوع کمبود نیروی پرستاری اشاره کرد و گفت: کمبود پرستار در کشور کاملا جدی است و حداقل ١٠٠ هزار نفر نیاز داریم. در حال حاضر اکثر پرستاران در بخش دولتی با خواهش وزارت بهداشت اضافه کار اجباری انجام می دهند. اضافه کاری ٨٠ ساعته پرستاران، ساعت عینی است. در برخی شهرها از جمله تهران، این کمبود جدی تر است.

وی ادامه داد: طی ١٠ سال گذشته تمام آگهی هایی که اعلام شده، میزان متقاضیان حدود ٥٠ درصد یا کمتر بوده است. شاید این کمبود ناشی از اشتباهات در پذیرش در گذشته باشد. در سال ٩٢ ظرفیت پذیرش پزشکی تقریبا ٢ برابر پرستاری بود. در حال حاضر ظرفیت رشته پرستاری را افزایش دادیم و ظرفیت آموزش دانشگاهی مبتنی بر بیمارستان را بالا بردیم. همچنین بکارگیری نیروهای پرستاری از طریق استخدام های جدید را بالا بردیم.

حریرچی گفت: به ازای پرستاران بازنشسته تقریبا طی سال های گذشته یک نیروی جایگزین هم نداشتیم.

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به اعتراض به اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی، گفت: از سال گذشته در اصفهان با مشارکت گروه های مختلف، برنامه ای برای این منظور تدوین کردیم. می خواهیم از امکانات و پرسنل بیمارستانی برای این منظور استفاده کنیم. البته باید ماهیت این کار به درستی تبیین شود. در فضای مجازی گروه هایی که قبلا قدرت داشتند، فکر می کنند می توانند با ایجاد محدودیت در ورود، قیمت خود و دریافتی شان را بالا ببرند. در رده های مختلف پزشکی و پرستاری با توجه به معیارهای روز دنیا و نیاز مردم باید نیرو جذب کنیم.

مرگ و میر تب کریمه کنگو

حریرچی درباره آخرین وضعیت تب کریمه کنگو، اظهارداشت: از ابتدای امسال در کشور ٧٩ مورد ابتلا و ٥ فوتی داشته ایم و در تهران هیچ مورد ابتلا به این بیماری گزارش نشده است.

اقدامات خودسرانه برخی دانشگاه های علوم پزشکی

وی درباره برخی اقدامات خودسرانه دانشگاه های علوم پزشکی و مخالفت وزارت بهداشت با این اقدامات، گفت: حجم عظیمی از مدیران و روسای بیمارستان و شبکه ها و دانشگاه ها و مراکز بهداشتی و درمانی با وزارت بهداشت کار می کنند و اصل مدیریتی ما مبنی بر تفویض اختیار است. کسی ادعا ندارد که همه کارهایی که انجام می شود درست است؛ در نتیجه گاهی اشتباه می شود.

حریرچی ادامه داد: برخی موارد وجود دارد که جزو خطوط قرمز است و اهداف متعالی محسوب می شود و از آن کوتاه نمی آییم. شرایط مدیران محیطی قابل درک است و ممکن است کسی طلبکار باشد و با شرکت های تامین کننده مواجه باشد و واکنش های احساسی هم رخ بدهد.

سخنگوی وزارت بهداشت، افزود: بسته های طرح تحول سلامت خط قرمز ماست و باید به مردم ارائه خدمت کنیم و وسایل و داروهای مورد نیاز در بیمارستان ها را تامین کنیم. البته این مواردی که در مورد تامین دارو و وسایل پزشکی نامه نگاری شد، فوری لغو گردید.