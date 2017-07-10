مصدومیت باعث شکستم شد/ نیازی به تمارض نداشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ابراهیمی پس از شکست مقابل عزت‌الله اکبری در رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد اظهار کرد: متاسفانه آسیب‌دیدگی که در مبارزه مقابل علیرضا کریمی برایم بوجود آمد باعث شد نتوانم مقابل اکبری خوب کشتی بگیرم و در نهایت در یک لحظه غافلگیری او توانست با اجرای فن فیتیله پیچ چند امتیاز بگیرد و پیروز مبارزه شود.

قهرمان کشتی آزاد جوانان جهان افزود: هدفی جز قهرمانی در انتخابی تیم ملی نداشتم و تمرینات بسیار خوبی را پشت سرگذاشته بودم اما مصدومیت نگذاشت آنطور که باید کشتی بگیرم و به هدفم برسم.

وی درباره مصدومیتش هنگام مبارزه با علیرضا کریمی و اینکه برخی معتقد بودند این مصدومیت بهانه‌ای بوده تا با تلف کردن زمان، استراحت کند گفت:به هیچوجه چنین چیزی صحت ندارد.من هیچوقت برای گرفتن نتیجه دست به چنین‌کارهایی نزده‌ام و نیازی به این کار نداشتم.زمان مبارزه با کریمی متاسفانه به پایم فشار زیادی وارد شد و شدیدا احساس درد داشتم اما با همان حال به مبارزه ادامه دادم و توانستم به هر شکل ممکن به برتری برسم.در ادامه مسابقات هم دیدید که مقابل عزت‌الله اکبری جلو بودم اما فشار مصدومیت باعث شد در نهایت شکست بخورم.

ابراهیمی درباره سخت‌ترین رقیبش در این مسابقات نیز گفت:همه رقبایم خوب بودند و برای حضور در این مسابقات در شرایط خوبی قرار داشتند اما کریمی سخت‌ترین حریفم بود.

آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم ایران درباره برنامه‌های خود و اینکه آیا در همین وزن به کار خود ادامه خواهد داد یا خیر خاطرنشان کرد: با کمی استراحت آماده می‌شوم در رویدادهای بعدی نیز کشتی بگیرم.اگر قانون جدید اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر ۱۰ وزن شدن کشتی آزاد اجرایی شود قصد دارم در وزن ۹۰ کیلوگرم کشتی بگیرم.

ابراهیمی در پایان با بیان اینکه رقابت های انتخابی به خوبی برگزار شد گفت:برای حسن یزدانی که موفق شد عنوان قهرمانی وزن ۸۶ کیلوگرم را بدست بیاورد تبریک می‌گویم و امیدوارم در مسابقات جهانی به موفقیت برسد.