کرامت نامداری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فصل گرما نیاز بیماران به خون ثابت است ولی اهدای خون کاهش مییابد که انتظار میرود مردم توجه بیشتری به اهدای خون داشته باشند.
وی افزود: به همین دلیل نیاز به اهدا خون در استان در گروه های خونی مختلف بیشتر است و افرادی که می توانند به ÷ایگاه های انتقال خون مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان بوشهر تصریح کرد: بیماران برای تداوم زندگی خود نیازمند نیازمند خون هستند و امیدواریم هماستانیها مانند دیگر زمانها در فصل تابستان نیز نسبت به اهداء خون توجه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: اهداء خون، اهداء زندگی است و اهداء کنندگان به این توجه داشته باشند که دریافتکنندگان برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارند.
ناموری بیان کرد: نیاز خون استان محدود به یک گروه خونی خاص نیست و به گروه های مختلف نیاز است.
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