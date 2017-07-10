داورزنی: دوران عکس گرفتن از آرای اعضای مجمع گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک از ساعت ١٠ صبح امروز ١٩ تیر با ریاست محمدرضا داورزنی آغاز شد. سیدمحمد شروین اسبقیان، زهرا اینچه درگاهی، رضا محمدکاظمی و حبیب نوظهوری چهارکاندیدای این انتخابات هستند.

محمدرضا داورزنی در ابتدای این مجمع در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر در خصوص فشار یکی از کاندیداها برای عکس گرفتن اعضای مجمع از آرا خود گفت: دوران عکس گرفتن از آرا گذشته است. رای اعضای مجمع مخفی است و مخفی خواهد بود و هیچکس از آن باخبر نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر این موضوع اثبات شود قطعا با آن برخورد خواهیم کرد چرا که توهین به خانواده ژیمناستیک است. اعضای مجمع با توجه به برنامه های کاندیداها رای بدهند.