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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴

رونمایی از کتاب «تئاتر از فراسوی جامعه و فرهنگ» در خانه هنرمندان

رونمایی از کتاب «تئاتر از فراسوی جامعه و فرهنگ» در خانه هنرمندان

کتاب «تئاتر از فراسوی جامعه و فرهنگ» نوشته سیدمصطفی مختاباد در خانه هنرمندان ایران رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «تئاتر از فراسوی جامعه و فرهنگ» نوشته سیدمصطفی مختاباد چهارشنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۱۸ در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. در این مراسم احمد کامیابی مسک، قطب الدین صادقی، سیدعبدالحسین مختاباد و نصرالله قادری به سخنرانی می پردازند.

«تئاتر از فراسوی فرهنگ و جامعه» یک مطالعه بینارشته‌ای در حوزه تئاتر، جامعه شناسی و چند رشته دیگر است. در این کتاب هم در زمینه‌های نظری و تئوریک تئاتر مقالاتی ارایه شده و هم در حوزه‌های کارکردی و یا اجرایی تئاتر. این کتاب حاصل مطالعات و تحقیقات چندین ساله سیدمصطفی مختاباد در امر آموزش، پژوهش و کار اجرایی در تئاتر ایران بوده است.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم می‌توانند چهارشنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۱۸ به سالن امیرخانی خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

کد مطلب 4026599
فریبرز دارایی

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