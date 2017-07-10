رونمایی از کتاب «تئاتر از فراسوی جامعه و فرهنگ» در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «تئاتر از فراسوی جامعه و فرهنگ» نوشته سیدمصطفی مختاباد چهارشنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۱۸ در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. در این مراسم احمد کامیابی مسک، قطب الدین صادقی، سیدعبدالحسین مختاباد و نصرالله قادری به سخنرانی می پردازند.

«تئاتر از فراسوی فرهنگ و جامعه» یک مطالعه بینارشته‌ای در حوزه تئاتر، جامعه شناسی و چند رشته دیگر است. در این کتاب هم در زمینه‌های نظری و تئوریک تئاتر مقالاتی ارایه شده و هم در حوزه‌های کارکردی و یا اجرایی تئاتر. این کتاب حاصل مطالعات و تحقیقات چندین ساله سیدمصطفی مختاباد در امر آموزش، پژوهش و کار اجرایی در تئاتر ایران بوده است.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم می‌توانند چهارشنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۱۸ به سالن امیرخانی خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.