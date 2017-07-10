اقتصاد مقاومتی در عمل پیاده سازی شود/صرفه جویی در هزینه های دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در جمع کارکنان اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان کرد: مالیات مسأله ای معقول و مشهور بوده اما در صحنه میدانی نیز متفاوت است.

وی ادامه داد: اینکه گفته می شود مالیات جایگزین خام فروشی نفت شود و از طریق آن، جامعه بچرخد، ایده خوبی بوده اما در صحنه میدانی نیز متفاوت است.

آیت الله عبادی اظهار کرد: به این کیفیت نمی شود مالیات را جایگزین نفت کرد، بنابراین باید راه های درآمد مردم حساب شده روشن و استاندارد شود.

وی با اشاره به تعطیلی برخی واحد های تولیدی بیان کرد: باید کارخانه ها راه اندازی و از سرمایه گذاران نیز حمایت شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: هر چه زمینه کار، تلاش و کوشش در جامعه بیشتر فراهم شود، مالیات بیشتری نیز پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به اخبار رسانه ها پیرامون مالیات بیان کرد: آنچه که رسانه ها در مورد مالیات می گویند با آنچه که مسئولان در این زمینه گزارش می دهند، متفاوت است.

آیت الله عبادی ادامه داد: طبق گفته رسانه ها، افرادی که مالیات نمی دهند همان دانه درشت ها و دارای حقوق های نجومی هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خواستار رفع نقاط ضعف مالیات شد و اظهار کرد: همچنین باید نقاط قوت مالیات را مورد حمایت قرار دهیم.

وی با اشاره به اهمیت اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزود: پیاده کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها به لفظ نیست و باید در میدان عمل پیاده سازی شود.

آیت الله عبادی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز همواره بر اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه ای دارند، گفت: باید طبق سفارشات ولی فقیه، در مقابل دشمن مقاوم شویم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: اگر اقتصاد خود را مقاوم کنیم، دشمن نیز نا امید می شود و این امر باید وارد میدان عمل شود.

وی با بیان اینکه باید تولیدات داخلی را مورد حمایت قرار دهیم، افزود: امروزه متاسفانه واردات اجناس خارجی که تولید مشابه دارد، بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها را به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل کشانده است.

آیت الله عبادی ادامه داد: با وجود کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل نمی توان مالیات را جایگزین نفت کرد.

وی با بیان اینکه اسراف وزارت خانه ها و خرج های دولتی سر به فلک می زنند، اظهار کرد: وزارتخانه ها باید در مصرف خود، صرفه جویی کنند تا بتوانند به مسائل جامعه برسند.