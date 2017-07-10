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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

اقتصاد مقاومتی در عمل پیاده سازی شود/صرفه جویی در هزینه های دولتی

اقتصاد مقاومتی در عمل پیاده سازی شود/صرفه جویی در هزینه های دولتی

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید در میدان عمل پیاده سازی شود، گفت: اسراف وزارت خانه ها و خرج های دولتی سر به فلک می زنند که باید صرفه جویی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در جمع کارکنان اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان کرد: مالیات مسأله ای معقول و مشهور بوده اما در صحنه میدانی نیز متفاوت است.

وی ادامه داد: اینکه گفته می شود مالیات جایگزین خام فروشی نفت شود و از طریق آن، جامعه بچرخد، ایده خوبی بوده اما در صحنه میدانی نیز متفاوت است.

آیت الله عبادی اظهار کرد: به این کیفیت نمی شود مالیات را جایگزین نفت کرد، بنابراین باید راه های درآمد مردم حساب شده روشن و استاندارد شود.

وی با اشاره به تعطیلی برخی واحد های تولیدی بیان کرد: باید کارخانه ها راه اندازی و از سرمایه گذاران نیز حمایت شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: هر چه زمینه کار، تلاش و کوشش در جامعه بیشتر فراهم شود، مالیات بیشتری نیز پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به اخبار رسانه ها پیرامون مالیات بیان کرد: آنچه که رسانه ها در مورد مالیات می گویند با آنچه که مسئولان در این زمینه گزارش می دهند، متفاوت است.

آیت الله عبادی ادامه داد: طبق گفته رسانه ها، افرادی که مالیات نمی دهند همان دانه درشت ها و دارای حقوق های نجومی هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خواستار رفع نقاط ضعف مالیات شد و اظهار کرد: همچنین باید نقاط قوت مالیات را مورد حمایت قرار دهیم.

وی با اشاره به اهمیت اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزود: پیاده کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها به لفظ نیست و باید در میدان عمل پیاده سازی شود.

آیت الله عبادی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز همواره بر اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه ای دارند، گفت: باید طبق سفارشات ولی فقیه، در مقابل دشمن مقاوم شویم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: اگر اقتصاد خود را مقاوم کنیم، دشمن نیز نا امید می شود و این امر باید وارد میدان عمل شود.

وی با بیان اینکه باید تولیدات داخلی را مورد حمایت قرار دهیم، افزود: امروزه متاسفانه واردات اجناس خارجی که تولید مشابه دارد، بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها را به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل کشانده  است.

آیت الله عبادی ادامه داد: با وجود  کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل  نمی توان مالیات را جایگزین نفت کرد.

وی با بیان اینکه اسراف وزارت خانه ها و خرج های دولتی سر به فلک می زنند، اظهار کرد: وزارتخانه ها باید در مصرف خود، صرفه جویی کنند تا بتوانند به مسائل جامعه برسند.

کد مطلب 4026602

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