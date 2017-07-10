ممنوعیت حمل لپ تاپ در پروازهای کویت و اردن لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، خطوط هوایی کویت و «رویال» متعلق به کشور اردن نیز از لیست ممنوعیت حمل لپ تاپ در کابین مسافرین در پروازهایی که به مقصد آمریکا انجام می شود، حذف شدند.

هر ۲ این خطوط هوایی می گویند استاندارد های امنیتی را مطابق با سطح توقع دولت واشنگتن بهبود داده اند.

واشنگتن ممنوعیت لغو حمل لپ تاپ به داخل کابین مسافرین را ماه میلادی مارس برای پروازهای مستقیمی که از مقصد ۸ کشور خاورمیانه به آمریکا انجام می شد، اعمال کرد تا از وقوع حوادث تروریستی احتمالی پیش گیری کند.

از میان این کشورها، امارات، ترکیه، قطر، کویت و اردن با رعایت اصول ایمنی از ادامه محرومیت معاف شدند.

بنابراین تنها عربستان سعودی، مصر و مراکش همچنان مشمول ممنوعیت هستند که احتمالا این مورد از ۱۹ جولای برای عربستان و مراکش لغو می شود.