به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواپیمایی کشوری آمار تأخیرات پروازهای داخلی انجام شده در فرودگاه مهرآباد در خردادماه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، هواپیمایی آتا با داشتن ۴۸ درصد تأخیر در پروازهای خود، بیشترین رکورد تأخیر در پروازها را داشته است. به عبارت دیگر از ۵۰۹ سورت پروازی این ایرلاین در ماه گذشته، نزدیک به نیمی از آنها (۲۴۵ سورت پروازی) با تأخیر انجام شده و ۲۶۵ پروز نیز به موقع انجام شده است.

همچنین رتبه دوم تأخیرات پروازی را هواپیمایی آسمان با ۴۵ درصد تأخیر در پروازهایش کسب کرده است. این شرکت هواپیمایی یک هزار و ۴۴ سورت پروازی در خردادماه داشته که ۴۶۶ پرواز آن، با تأخیر و ۵۷۸ پرواز نیز به موقع انجام شده است.

هواپیمایی زاگرس با داشتن ۴۴ درصد تأخیر در کل پروازهای این شرکت، در رتبه سوم تأخیرات پروازی ایستاده است. هوپیماهای این شرکت در خرداد ۳۷۵ بار در مهرآباد نشست و برخاست داشته اند که ۱۶۵ بار با تأخیر و ۲۱۰ سورت پروازی به موقع صورت پذیرفته است.

ایرلاین ساها نیز علی رغم اینکه در خردادماه، تنها ۵۴ سورت پروازی در فرودگاه مهرآباد داشته که کمترین تعداد پرواز در میان ایرلاین های ایرانی را شامل می شود، اما ۴۲ درصد آنها معادل ۲۲ سورت پروازی با تأخیر و تنها ۳۲ پرواز این شرکت به موقع انجام شده است.

هما به عنوان هواپیمایی حامل پرچم و با دارا بودن ۷ فروند هواپیمای نو، ۶۰ درصد پروازهایش از مبدأ یا مقصد مهرآباد به موقع بوده و ۴۰ درصد آن با تأخیر انجام شده است. پرنده های آهنی مُسن ایران ایر (با میانگین سنی ۲۷ سال) در ماه گذشته ۵۶۷ بار پریده اند که ۳۳۸ سورت پروازی آنها، به موقع و ۲۲۹ پرواز هم با تأخیر محقق شده است.

با این حال در میان ایرلاین های خوش قول نیز هواپیمایی معراج با داشتن تنها ۱۷ درصد پرواز تأخیردار، این شرکت را در رتبه نخست ایرلاین های کم تأخیر ایرانی قرار داده است. این شرکت هواپیمایی ۱۳۹ پرواز انجام داده که ۱۱۵ سورت پروازی آن به موقع و ۲۴ سورت پروازی نیز با تأخیر بوده است.

اترک ایر نیز با داشتن ۲۳ درصد تأخیر، در رتبه دوم ایرلاین های خوش قول ایستاده است که علت آن می تواند تعداد کم پروازهای این شرکت باشد. این ایرلاین در ماه گذشته ۶۱ پرواز انجام داده که ۴۷ پرواز به موقع (معادل ۷۷ درصد) و ۱۴ پرواز با تأخیر صورت پذیرفته است.

همچنین قشم ایر با انجام سه چهارم (۷۵ درصد) پروازهای خود در زمان برنامه ریزی شده، یکی از سه ایرلاین برتر در این زمینه بوده و تنها یک چهارم (۲۵ درصد) پروازهای این شرکت با تأخیر بوده است. هواپیماهای قشم ایر ۳۷۷ بار در مهرآباد تیک آف و لندینگ کرده اند که ۲۸۱ مرتبه از این نشست و برخاست ها به موقع و ۹۶ مرتبه نیز با تاخیر رخ داده است.

ماهان ایر نیز با داشتن ۲۶ درصد تأخیر پروازی، یکی از ۴ ایرلاینی است که پروازهای تأخیردار آنها کمتر از ۳۰ درصد بوده است. این شرکت هواپیمایی از ۷۲۹ سورت پروازی خود ۵۴۲ فقره پرواز به موقع معادل ۷۴ درصد و ۱۸۷ فقره پرواز (معادل ۲۶ درصد) را با تأخیر انجام داده است.

پویا ایر به عنوان تنها ایرلاین کارگو و باری کشور نیز در ماه گذشته تنها ۶ پرواز داشته که ۴ بار به موقع و ۲ بار با تأخیر انجام شده است.

گفتنی است ایرلاین آسمان با داشتن یک هزار و ۴۴ سورت پروازی در ماه گذشته، بیشترین پرواز و سپس ماهان با ۷۲۹ و هما با ۵۶۷ پرواز بیشترین تعداد پروازهای مسافری ماه گذشته در مهرآباد را به خود اختصاص داده اند. به همین دلیل آسمان به دلیل داشتن ۱۹ درصد کل پروازهای خردادماه مهرآباد، با ۲۳ درصد نسبت به کل پروازهای انجام شده در رتبه اول تأخیرات کلی پروازی ایستاده و آتا ایر نیز داشتن ۱۲ درصد تأخیر نسبت به کل پروازهای انجام شده در این فرودگاه در رتبه دوم قرار می گیرد.

علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز چندی پیش در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر، از انتشار مرتب و هر ماهه این گزارش ها از ابتدای سال جاری و پس از ۷ ماه عدم انتشار گزارش تأخیرات پروازی ایرلاین ها خبر داده بود.