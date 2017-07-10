به گزارش خبرنگار مهر، سید رهام حسینی صبح دوشنبه در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص تاثیرات دکل های مخابراتی در سطح محلات و مجاورت برخی دکل ها در کنار مدارس بیان داشت: هر چه فاصله سایت های بی تی اس مخابراتی نزدیک به هم باشند خطر تشعشعات کمتر می شود، از این رو نباید نگران تشعشعات و یا مواردی از این دست بود.
وی عنوان کرد: ایجاد دکل های مخابراتی در سطح شهر با هدف تقویت سیگنال های مخابراتی و کاهش مخاطرات مخابراتی از جمله کاهش تشعشعات و امواج مضر است.
حسینی تصریح کرد: هر چه فاصله دکل های مخابراتی و تقویت کننده های امواج دور تر از هم باشد سلامت بیشتر در معرض خطر خواهد بود. همچنین امواج در فاصله ای معین از سطح زمین در حال رد و بدل شدن است.
وی در مورد ابراز نگرانی اهالی محله اوزی ها در خصوص احداث دکل جدید در منطقه مسکونی و در جوار مدرسه عنوان کرد: این جابجایی با هدف تقویت امواج مخابراتی، کاهش تشعشعات و افزایش سرعت ارتباطات رادیویی و اینترنتی انجام می شود.
حسینی اظهارداشت: پوششهای مخابراتی بایستی بهصورت زنجیروار انجام شود و به همین دلیل گاهی نیاز به جابجایی سایتها است تا تمامی نقاط تحت پوشش باشند.
وی با بیان اینکه تاکنون حدوداً ۸۰۰ سایت تلفن همراه G ۲ تا سال گذشته و اوایل امسال نصبشده و به بهرهبرداری رسیده است، اضافه کرد: همچنین ۳۶۰سایت G ۳ و ۱۶۰سایت G ۴ نصبشده و مورد بهرهبرداری قرارگرفته است.
وی افزود: با توجه به نیازهایی که در سطح شهرها، روستاها، جادهها و ریلها در پوشش مخابراتی داریم، نقاط شناساییشده و پیشنهادهایی را به شرکت ارتباطات سیار دادهایم و درصدد هستیم که مشکلات با تداوم عملیات نصب سایتها در بخشهای مختلف به حداقل برسد.
نظر شما