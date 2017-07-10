عملیات بهسازی وروکش آسفالت عوارضی زنجان – قزوین تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح اله پرویزی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: عملیات بهسازی وروکش آسفالت عوارضی زنجان – قزوین در دو لاین شمالی وجنوبی به همت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان به اتمام رسید.

وی اظهار کرد: در راستای افزایش ضریب ایمنی و تسهیل ترافیک سفرهای برون شهری و همچنین صیانت از محورهای جاده ای استان، طرح بهسازی و روکش آسفالت آزاد راه زنجان – قزوین اجرایی شد.

پرویزی افزود: این پروژه در ۹ گیت هر کدام به طول ۱۰۴ متر انجام شد، افزود: بتن ریزی عوارضی زنجان - قزوین به روش پوسته مسلح بدون درز با افزودنی میکروسیلیس انجام می شود که یکی از روش های به روز بتن ریزی محسوب می شود که افزایش مقاومت های مکانیکی و بخصوص کششی در سازه های بتنی را به دنبال دارد.

رئیس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان تصریح کرد: این طرح در قالب عملیات بهساز ی و روکش آسفالت در دو باند از هر لاین شمالی وجنوبی وبه منظور جلوگیری از موج شدگی آسفالت عوارضی وکاهش شیارافتادگی وبا زیرسازی ازنوع بتن مسلح وباروکش آسفالت اجرا شد.

پرویزی تاکید کرد: دراین عملیات یک هزار و ۱۷۰ مترمکعب بتن ریزی و ۷۳۶ تن آسفالت مورد مصرف قرارگرفت.