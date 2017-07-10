طرح تهاجمی از ایدئولوژی دینی توسط شریعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادبود دکتر علی شریعتی درکانون توحید لندن برگزار شد. پس از قرائت آیاتی چند از قرآن و پخش کلیپی از تشییع جنازه مرحوم شریعتی که در تیر ماه ۱۳۵۶ توسط اعضای کانون توحید لندن صورت گرفت، مجری برنامه به معرفی اجمالی زندگی نامه معلم انقلاب از تولد تا وفات پرداخت. سپس مراسم با باز خوانی قطعه ادبی نیایش دکتر شریعتی دنبال شد. در ادامه از سخنرانان دعوت بعمل آمد تا به ایراد سخن بپردازند.

علی علیزاده تحلیل گر سیاسی و اجتماعی بعنوان اولین سخنران، صحبت های خود را بدین صورت آغاز کرد که چون شریعتی فرم های رایج را به هم زده، مجلس او نیز می بایست خارج از فرم های مرسوم باشد. وی خاطر نشان کرد که در مورد شریعتی، ما با یک موضوع واحد سروکار نداریم بلکه ما شریعتی های متنوعی داریم و چه خوب بود که می توانستیم در مورد شریعتی هایی که می شناسیم، با یکدیگر گفتگو کنیم.

این پژوهشگر به این نکته نیز اشاره کرد که جامعه ایران یک جامعه شعری بوده و شریعتی جامعه را به یک جامعه نثری سوق داده است. وی تاکید کرد که اندیشه نثر محور بیشتر با فکر در ارتباط است، حال آن که جامعه شعر محور با احساسات و دل آدمیان سر و کار دارد. علاوه بر این، جامعه ایران تا آن زمان از لحاظ نظری حالتی تدافعی داشت و شریعتی توانست طرحی تهاجمی از ایدئولوژی دینی را مطرح کند که بتواند در مقابل ایدئولوژی های مطرح زمان خود مانند مارکسیسم بایستد.

سخنران دوم جلسه، محمد حسین امیرحسینی، معتقد بود که اساس مکتب شریعتی بر پایه احیای هویت فرهنگی در جامعه بوده است و از آنجا که هویت فرهنگی در بعضی کشورها و جوامع با سنت های مذهبی پیوند خورده است، لذا شریعتی سعی کرد جریان بیدار سازی اسلامی را به راه انداخته تا با توجه به شرایط موجود سعی کند تا هم اسلام واقعی و مذهب شیعه را به دور از تحجر بشناساند و هم به صورت کاربردی در زندگی مردم مطرح کند. عضو کانون توحید لندن گفت شریعتی تلاش کرد تا اسلام را از یک عادت و ارثیه فامیلی به یک انتخاب آگاهانه و از روی فهم تبدیل کند. همچنین معتقد است که هر کس در بین صحبت ها و نظریات شریعتی به دنبال گمشده خود می گردد و برداشت خود را دارد. همچنین به نظر می رسد که قاعده و قانون نفی دین سنتی و متحجر و مقابله با سکولاریزم نافی دین، قاعده ماندگاری از دکتر است که جامعه ما بیش از همه به آن نیاز دارد.

علیرضا ولی زاده سخنران پایانی چهلمین سالگرد شریعتی در لندن گفت امروز افراد زیادی تحت تاثیر شریعتی هستند؛ گاهی ارادت خود را به ایشان ابراز می کنند و گاهی بدون ارجاع مخاطب به مرجع اصلی، صحبت های شریعتی را تکرار می کنند. از اثر گذاری بی نظیر دکتر شریعی بر روی غیر ایرانیان می توان به بازخوانی اثار او توسط یکی از چهره های برجسته سخنور جهان اسلام، دکتر عمار نقشوانی اشاره کرد. دکتر نقشوانی که عراقی الاصل و ساکن انگلستان است یکی از ۵۰۰ مسلمان تاثیرگذار در دنیا معاصر شناخته شده و محبوبیت کم نظیری در بین جوانان انگلیسی زبانان شیعه در سراسر دنیا دارد. وی نه تنها برخی از اثار دکتر شریعتی مانند "فاطمه، فاطمه است" را برای نسل امروز ، با حفظ معنا، باز خوانی کرده بلکه با تاسی از متدولوژی شریعتی که همانا برجسته کردن چهره های فربه دینی از دل تاریخ و بازتعریف آنهاست، دست به انتشار آثار زده است. دبیر علمی کانون توحید لندن برای نمونه به چاپ کتاب جدید نقشوانی با عنوان «حجربن عدی؛ کشته ترور» در بریتانیا به زبان انگلیسی اشاره کرد. نویسنده این کتاب کوشیده است که با توجه به نیاز امروز در مقابله با بنیادگرایی اسلامی به بازتعریف شخصیت این صحابی بپردازد. وی تاکید کرد که یکی از علل محبوبیت نقشوانی بازخوانی سخنرانی های شریعتی بعد از گذشت ۵۰ سال، به انگلیسی در مراکز علمی مختلف انگلیسی زبان امریکا و اروپا است. این عضو کانون توحید لندن، در انتها خاطر نشان کرد که امروز نقد از شریعتی بسیار است که باید هم باشد، اما آن چه بیشتر نیاز داریم بازخوانی کلام شریعتی است.​