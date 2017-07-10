به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین حمیدی در برنامه مشترکی بین سازمان راهداری و حملونقل جادهای که صبح دوشنبه در مقر پلیسراه استان البرز برگزار شد، در جمع خبرنگاران، بابیان اینکه استفاده از تجهیزات کنترلی و تأثیران بر رفتار رانندگان غیرقابلانکار است، اظهار کرد: طی سالهای اخیر نصب این تجهیزات کمک شایانی در راستای کاهش تخلفات جادهای داشت.
فرمانده پلیسراه کشور با اشاره به اینکه توسعه این دسته از تجهیزات در محورهای مواصلاتی و شریانهای اصلی کشور امری ضروری و حیاتی است، افزود: در هیچ جای دنیا نمیتوان نیروی انسانی را بهطور تماموقت در سطح جاده به کار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: طرح تائید تخلفات استانی توسط سامانههای هوشمند نصبشده در البرز به مدت دو هفته بهصورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
سردار حمیدی با اشاره به اینکه آمار تصادفات و تلفات جادهای در سهماهه نخست سال جاری برآورد و ابلاغ نشده است، گفت: علیرغم افزایش تردد و سفر در نوروز سال جاری کاهش تلفات جادهای شاهد بودهایم، بدون شک توسعه سامانههای ثبت تخلف که در اختیار پلیس قرار میگیرد تأثیر مثبتی بر رفتار رانندگان دارد.
در ادامه داوود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور و معاون وزیر راه گفت: پروژههای متعددی در راهداری در دست اقدام داریم که بخشی از آنها برای ارتقای ایمنی راههای کشور در نظر گرفتهشده است.
وی بابیان اینکه تجدید بهموقع خطکشیها، ترمیم تابلوها، اصلاح شیب و پاکسازی تقاطعها ازجمله اقداماتی است که در راستای ارتقای سطح ایمنی راهها اجرایی میشود، افزود: نصب حفاظهای میانی و جانبی از دیگر این اقدامات محسوب میشود.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور با تأکید بر اینکه اولویت همکاران ما در استانها به سرانجام رساندن پروژههایی است که به ارتقای سطح ایمنی کمک میکند، گفت: نصب سامانههای ثبت تخلف کمک شایانی در کاهش حوادث و تلفات جادهای میکند.
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